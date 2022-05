Valence Mercato : un prodige espagnol va signer !

Publié par Dylan le 10 mai 2022 à 12:55

Seulement 10ème de Liga à 3 journées de la fin, Valence est bien loin des places européennes et souhaite assurer la signature d'un crack espagnol la saison prochaine.

Valence Mercato : Hugo Duro arrive

Excellent avec Valence cette saison, le jeune et prometteur avant-centre espagnol Hugo Duro (22 ans) est l'une des révélations de la Liga. Avec 7 buts et une passe décisive en 29 matchs disputés (sur 35 possibles), le joueur prêté par Getafe fait le bonheur des supporters valencians. Il est le troisième meilleur buteur du club cette saison, derrière le Portugais Gonçalo Guedes (11 buts) et son compatriote espagnol Carlos Soler (11 buts également).

Une performance qui ne manque pas de faire réfléchir les dirigeants de Valence, qui songent sérieusement à vouloir le garder pour la saison prochaine. Le club espagnol n'a plus connu le top 6 de La Liga depuis la saison 2018-2019 (4ème) et ne joue plus aucune compétition européenne depuis 2020. Pire, Valence enchaîne les saisons moroses, avec une décevante 13e place la saison dernière et une 9e place lors de la saison 2019-2020. L'arrivée permanente d'Hugo Duro serait donc une bonne nouvelle pour faire remonter le club vers les sommets la saison prochaine.

L'option d'achat de 4 millions d'euros va être levée

Valence pourrait également profiter du fait que Getafe, le club initialement propriétaire du joueur, réalise une saison plus que compliquée. 15e de Liga à 3 journées de la fin, le club madrilène avait débuté la saison par 7 défaites avant de se reprendre et de sortir de la zone rouge, mais n'a toujours pas assuré son maintien. Selon Marca, les dirigeants valencians comptent lever l'option d'achat du prometteur avant-centre de 22 ans, estimée à 4 millions d'euros. Le média espagnol ajoute que le président du club che, Anil Murthy, a contacté son homologue de Getafe, Angel Torres, pour finaliser l’accord.

Avec le club valencian, Hugo Duro pourrait passer un cap et aider le club à accrocher une place européenne la saison prochaine. Le jeune buteur espagnol a déjà vécu une finale de Coupe du Roi avec le club, malheureusement perdue face au Betis Séville (1-1, 4-3 TAB) le 23 avril dernier. Il avait été le seul et unique buteur pour Valence, montrant encore une fois que les supporters peuvent compter sur lui.