Barça Mercato : Le FC Barcelone acte un important transfert au milieu

Publié par Thomas le 11 août 2022 à 11:17







Barça Mercato : Dans sa volonté de dégraisser son effectif cet été, le FC Barcelone a acté ce jeudi le transfert d'un grand espoir au milieu de terrain.

Barça Mercato : Nico Gonzalez fait ses adieux au FC Barcelone

Insatiable en terme de signatures, le FC Barcelone est également très actif dans le sens des départs. Le club catalan, qui réalise une véritable refonte de son effectif depuis l’ouverture du mercato, a bouclé cette semaine le transfert de son milieu prometteur, Nico Gonzalez. Le joyau espagnol formé à La Masia, s'est mis d'accord pour s’engager à Valence en Liga. Un temps courtisé par l’ OM en France, le natif de La Corogne a rendu son transfert chez les Murcielagos officiel ce jeudi, via un communiqué sur son compte Instagram.

" À 20 ans, j’ai besoin et je veux jouer beaucoup de minutes pour grandir en tant que footballeur. Et pour cela, j’ai décidé que le plus adéquat pour moi était de le faire dans un autre club cette saison. Aux Culés, je vous souhaite tout le bonheur du monde ", a annoncé le joueur espagnol qui part donc en prêt d’une saison chez les derniers 9es de Liga. Barré par la concurrence d’autres pépites comme Pedri ou Gavi, Nico Gonzalez avait été approché ces derniers temps par Gennaro Gattuso, qui souhaitait densifier son entrejeu cet été. Le milieu est arrivé tôt ce matin à Valence et devrait voir son transfert rendu officiel dans les prochaines heures.

Barça Mercato : Frenkie de Jong, le prochain à quitter le FC Barcelone

Toujours dans l’incapacité d’inscrire ses nouvelles recrues, le FC Barcelone travaille d’arrache-pied pour finaliser d’autres départs. Après Nico, les Blaugranas devraient se séparer d’un autre milieu de terrain et pas des moindres, Frenkie de Jong. L’international néerlandais serait en passe de rejoindre Chelsea qui se montre entreprenant depuis plusieurs jours sur le dossier. Les Blues sont à un pas de boucler un accord avec le Barça pour le transfert du joueur, à hauteur de 85 millions d’euros. Tout reposerait désormais sur la décision du joueur de 25 ans, qui semblait jusqu’alors bien installé dans la cité catalane.