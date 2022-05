PSG Mercato : Real, Juve, Paris SG, la décision de Pogba confirmée

Publié par JEAN-LUC D le 10 mai 2022 à 14:20

PSG Mercato : Sur le départ à Manchester United, Paul Pogba est lié au Paris SG, Real Madrid et à la Juve. Il aurait acté une décision pour son avenir.

PSG Mercato : Paul Pogba refuse de trahir Manchester United

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba a été dernièrement associé à Manchester City. À la recherche d’un successeur à Fernandinho (37 ans), l’entraîneur des Citizens, Pep Guardiola, aimerait avoir le milieu de terrain du grand rival dans ses rangs la saison prochaine. Mais d’après les dernières rumeurs de la presse anglaise, La Pioche aurait davantage de chances de rejoindre le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin ou encore le Real Madrid.

En effet, selon les informations glanées par le tabloïd The Athletic, qui a révélé la prochaine signature d’Erling Haaland à Manchester City, Paul Pogba aurait refusé les récentes avances des Skyblues. Ne souhaitant pas trahir les Red Devils, l’international français préférerait partir à l'étranger plutôt que de rester en Premier League.

Pourtant, le natif de Lagny-sur-Marne aurait reçu « une proposition flatteuse de City et aurait sérieusement envisagé de rejoindre les quintuples champions de Premier League », selon le journaliste David Ornstein. Le champion du monde 2018 devrait donc désormais faire son choix entre trois destinations possibles, mais une tendance se dégagerait déjà.

PSG Mercato : Paul Pogba en route pour le Paris SG ?

Désireux de remporter la Ligue des Champions la saison prochaine, le Paris Saint-Germain compte bien se renforcer lors du prochain mercato estival, notamment au poste de milieu de terrain. Avec l’arrivée de Georginio Wijnaldum qui s’est finalement révélée être un gros flop et l’avenir incertain de Leandro Paredes, les dirigeants parisiens voudraient convaincre Paul Pogba de venir épauler son ami Marco Verratti.

Et même si le club de la capitale n’est pas seul sur ce dossier, la Juve, qui serait son choix numéro 1, ne serait pas en mesure de s’aligner sur les chiffres du Paris SG. Ce qui fait dire à la chaîne américaine ESPN que le PSG est à ce jour « la destination la plus probable pour Paul Pogba. » Florentino Pérez n’ayant pas prévu de le signer au Real Madrid cet été, la voie semble toute tracée pour les Rouge et Bleu.