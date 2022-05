RC Lens Mercato : Une figure de Ligue 1 officialise son départ du RCL

Publié par ALEXIS le 10 mai 2022 à 16:50

RC Lens Mercato : Yannick Cahuzac ne va pas rempiler au RCL. Il a décidé de mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison et de son contrat.

RC Lens Mercato : Yannick Cahuzac prend sa retraite

En fin de contrat en juin au RC Lens, Yannick Cahuzac n’a pas l’intention de poursuivre sa carrière, ni dans le Nord ni dans un autre club. Il a décidé, ce mardi, de prendre sa retraite après 17 saisons en Ligue 2 et Ligue 1 confondues. Le milieu défensif du RCL l’a annoncé dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. « Ce texte indiquera que le temps est venu pour moi de me retirer des terrains sans pour autant trop m’en éloigner dans le futur. [ ] Je m’apprête à ranger les crampons dans les cartons… » a-t-il écrit sur son compte Twitter.

A 37 ans, Yannick Cahuzac assure qu'il a bien défendu le maillot des clubs pour lesquels il a joué. « J’ai parfois joué avec mes tripes, mais toujours avec mon cœur. En étant continuellement animé par un seul objectif : faire gagner mon équipe », a-t-il souligné. Formé au Gazélec Ajaccio (1990-2000), puis au SC Bastia (2000-2005), le natif de Corse a joué naturellement avec le Sporting Club (2005-2017), avant de rallier le Toulouse FC en 2017. Il avait par la suite rejoint le RC Lens en juillet 2019.

Cahuzac, victime de l'arrivée de Seko Fofana et l'éclosion de Doucouré

Après avoir contribué au retour des Sang et Or en Ligue 1 en 2020, Yannick Cahuzac ne rentrait plus dans les plans de Franck Haise, successeur de Philippe Montanier. La saison dernière, l'ex-capitaine lensois a disputé seulement 12 matchs en L1. Cette saison, le N°18 du RC Lens a fait 16 apparitions en championnat. Notons que le Racing Club s'est renforcé dans l'entrejeu, dès son retour dans l'élite. Seko Fofana est arrivé de l'Udinese en aout 2020, suivi de Patrick Berg en janvier dernier. Il y a également l'éclosion de Cheick Doucouré la saison dernière. Une montée en puissance qui aura eu raison de l'ancien Bastiais.