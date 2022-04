RC Lens Mercato : Le RCL tient le remplaçant de Seko Fofana

Publié par Jules le 05 avril 2022 à 14:19

Alors que le départ de Seko Fofana du RC Lens semble désormais inévitable, le RCL aurait déjà trouvé son remplaçant qui pourrait débarquer cet été.

RC Lens Mercato : Un international guinéen pour remplacer Seko Fofana

Le compte Twitter MSV Foot a confirmé que le départ de Seko Fofana était d'ores et déjà acté du côté des Sang et Or. En effet, le capitaine du RC Lens intéresse de nombreux clubs, notamment Tottenham qui pourrait se positionner pour récupérer le milieu de terrain qui brille cette saison en Ligue 1. Naturellement, les Lensois cherchent un remplaçant à leur joueur phare, et pourraient bien l'avoir trouvé au Portugal. Ibrahima Camara, qui évolue sous les couleurs de Moreirense, serait l'une des cibles prioritaires du RCL à ce poste.

À 23 ans, l'international guinéen (6 sélections) formé à Braga pourrait donc quitter le Portugal et tenter sa chance chez l'actuel 10e de Ligue 1. C'est Benjamin Quarez, journaliste au Parisien qui a sorti la nouvelle sur son compte Twitter. Il explique en effet que le RC Lens serait attentif à la situation du joueur dans l'optique de le recruter pour remplacer Seko Fofana qui ne devrait pas rester dans le nord de la France la saison prochaine.

Une solution low-cost pour remplacer Seko Fofana

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le joueur n'est pas très connu en France. Titulaire indiscutable dans le club portugais, le milieu défensif contribue beaucoup au jeu de son équipe, même si Moreirense est dernière de son championnat et a de fortes chances de ne plus faire partie de l'élite du football portugais la saison prochaine. Une aubaine pour le RCL qui pourrait peut-être récupérer plus facilement le joueur en cas de relégation de son club actuel.

Le RC Lens n'est pas connu pour être un grand dépensier sur le marché des transferts et cette piste lensoise le montre encore une fois. Estimé à 800 000 euros, le coéquipier de Mohamed Bayo en sélection est loin d'être une star au Portugal. Le RCL pourrait donc prendre un risque en recrutant un joueur peu cher, assez jeune, pour tenter d'en faire le nouveau Seko Fofana.