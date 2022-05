PSG Mercato : Pogba arrive, une grosse opération se prépare à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 11 mai 2022 à 05:05

PSG Mercato : Alors que Paul Pogba se rapproche du Paris SG, le milieu de terrain de Manchester United pourrait provoquer un énorme départ dans la capitale.

D’après les renseignements glanés par La Cadena Ser, le Paris Saint Germain s’active en ce moment pour conclure un accord avec Paul Pogba qui arrive va quitter Manchester United à l’issue de la saison. En quête d’un milieu de terrain relayeur capable de composer un duo avec Marco Verratti comme il l’était avec Thiago Motta, le club de la capitale aurait distancé la juventus Turin, qui ne proposerait pas plus de 7-8 millions d’euros annuels de salaire au joueur de 29 ans.

Proche d’arracher la signature de l’international français, le PSG voudrait faire de la place au sein de son effectif. Leonardo, le directeur sportif des Rouge et Bleu, ne souhaitant pas continuer avec un sureffectif la saison prochaine. Outre les noms déjà cités par les médias, Idrissa Gana Gueye pourrait ainsi faire ses valises et changer d’air cet été. Arrivé en juillet 2019 pour 30 millions d’euros, l’ancien milieu de terrain d’Everton n’est pas un titulaire indiscutable et pourrait donc se voir délivrer un bon de sortie à l’issue de la saison. D’autant qu’un cador de Premier League serait déjà positionné pour le récupérer.

PSG Mercato : Gueye bientôt de retour en Premier League ?

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Idrissa Gueye n’a pas encore été approché par sa direction en vue d’une prolongation de son engagement. L’international sénégalais disposant d’une belle cote sur le marché, le Paris Saint-Germain pourrait décider de le laisser filer cet été. Une situation qui a mis en alerte Tottenham. En effet, selon les informations de Foot Mercato, les dirigeants de Tottenham sont « attentif à la situation du milieu de terrain du PSG. Il faut dire que le club londonien est un peu léger dans ce secteur de jeu. »

Désireux de se renforcer au mieux cet été, l’entraîneur des Spurs, Antonio Conte, apprécierait beaucoup le profil du champion d’Afrique 2022 et aimerait l’avoir dans son effectif la saison prochaine. Évalué à 13 millions d'euros par le site Transfermarkt, Idrissa Gueye pourrait rapporter jusqu’à 20 millions d’euros au club de la capitale.

Affaire à suivre donc…