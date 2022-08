PSG Mercato : Après Fabian Ruiz, Paris acte deux deals fructueux

Publié par JEAN-LUC D le 31 août 2022 à 09:15





PSG Mercato : Alors que l’officialisation du transfert de Fabian Ruiz est intervenue mardi soir, Antero Henrique a acté deux grosses ventes au Paris SG.

PSG Mercato : Antero Henrique a bouclé une vente avec Everton

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Idrissa Gueye va finalement quitter les rangs du Paris Saint-Germain. Placé sur la liste des transferts par Christophe Galtier depuis des semaines, le club de la capitale négocie avec Everton, son ancien club, pour le transférer. Mais à quelques heures de la clôture du mercato estival, un accord serait enfin sur le point d'être trouvé, comme le révèle le quotidien L’Équipe.

En effet, il devrait rejoindre à nouveau la Premier League pour un contrat de deux ans, avec une année de plus en option, le tout pour un chèque d'environ 10 millions d'euros. Le joueur ne disposait plus que d'une année de contrat avec Paris, et va donc rapporter un joli chèque aux Rouge et Bleu. Le média sportif explique que le club de la capitale « devrait toucher une dizaine de millions d'euros dans l'opération. » Selon la même source, deux clubs londoniens se sont immiscés dans ce dossier.

En effet, Arsenal et Chelsea ont tenté leur chance pour recruter Gueye alors que les négociations s’enlisaient entre les Parisiens et les Toffees, mais le Champion d’Afrique 2021 avait déjà donné sa parole à Frank Lampard pour retourner au Goodison Park et c’est ce qu’il a fait. Le natif de Dakar s’est filmé dans l’avion pour rejoindre Liverpool. Mais ce n’est pas tout.

PSG Mercato : Accord conclu entre le Paris SG et la Juve pour Paredes

Pressé par le duo Christophe Galtier-Luis Campos, Antero Henrique a appuyé sur l’accélérateur dans son opération dégraissage. Après le dossier Idrissa Gana Gueye, le responsable des ventes au Paris Saint-Germain a également réglé le transfert de Leandro Paredes avec la Juventus Turin. Un peu plus tôt ce mardi, Christophe Galtier avait d'ailleurs vendu la mèche en conférence de presse.

« Paredes ne fera pas partie du groupe. J'ai échangé avec lui à la fin de l'entraînement. Il a trouvé un accord avec la Juve. Sa tête est ailleurs, il manque l'accord entre les clubs. J'ai pris la décision de ne pas le mettre dans le groupe pour ne pas avoir un joueur qui va peut-être quitter le club 24 heures après », assurait le technicien marseillais. Et selon Fabrizio Romano, Leandro Paredes va rejoindre la Juventus Turin.

L’accord verbal est total pour un prêt avec option d’achat qui pourrait devenir obligatoire. Le journaliste italien évoque un deal de 15 millions d’euros plus 5 millions d’euros de bonus. Le milieu de terrain de 28 ans passera sa visite médicale ce mercredi avec le Bianconeri avant de signer son contrat. Une nouvelle victoire pour Antero Henrique dans la volonté de dégraissage du Paris SG.