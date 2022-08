PSG Mercato : Everton optimiste pour un coup génial au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 28 août 2022 à 11:05





PSG Mercato : Placé dans la liste des « indésirables » par Christophe Galtier, un milieu de terrain du Paris SG pourrait renforcer Everton cette saison.

PSG Mercato : Négociations avec Everton pour un milieu

Alors que RMC Sport a récemment fait état d'un intérêt de la part du FC Porto et du Sporting Portugal pour Idrissa Gana Gueye, la piste d'Everton reste d'actualité même si elle s'était quelque peu refroidie ces derniers temps. En effet, selon les renseignements glanés par le quotidien L’Équipe ce weekend, les discussions négociations entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et les Toffees auraient repris et le retour de l’international sénégalais serait toujours espéré par Frank Lampard, l’entraîneur du club de la Mersey, d’ici la fin du mercato.

« Alors que les dirigeants des Toffees avaient mis un frein aux négociations, la situation a évolué. De sources anglaises, le club de Liverpool a repris les discussions avec le PSG », assure le journal sportif. Toujours selon la même source, l’affaire pourrait bien aboutir puisque, trois ans après son arrivée à Paris, Idrissa Gueye serait ouvert à un retour au Goodison Park.

PSG Mercato : Idrissa Gueye déjà d’accord avec Everton

Arrivé durant l’été 2019 contre un chèque de 30 millions d’euros, Idrissa Gueye pourrait quitter le Paris Saint-Germain à un an de la fin de son contrat. Annoncé un peu partout en Europe, le milieu de terrain de 32 ans aurait donné son accord à ses anciens dirigeants afin de signer son retour à Everton cet été. D’après L’Équipe, « les derniers échanges » entre le PSG et les Toffees « ont été jugés positifs outre-Manche et une arrivée est de nouveau espérée avant la fin du mercato, qui se termine le 1er septembre à 23 heures. »

À l’origine, Everton voulait enregistrer l’arrivée de Gueye libre, une option validée par le joueur. De son côté, le club parisien voulait un transfert sec. L’actuel 17e de Premier League devrait donc prochainement signer un chèque d’une dizaine de millions d’euros au Paris SG pour rapatrier son ancien milieu récupérateur.