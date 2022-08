PSG Mercato : C’est fait ! Une belle opération actée au milieu !

Publié par JEAN-LUC D le 29 août 2022 à 19:46





PSG Mercato : Alors que Fabian Ruiz est attendu dans la capitale en provenance de Naples, le Paris SG aurait bouclé un gros départ au milieu de terrain.

PSG Mercato : Accord entre Everton et le Paris SG pour un indésirable

Après les arrivées de Vitinha, Renato Sanches et celle très imminente de Fabian Ruiz, le Paris Saint-Germain a besoin de faire de la place dans son milieu de terrain. Placé sur la liste des indésirables sur ce mercato d'été, Idrissa Gueye devrait ainsi quitter le PSG très prochainement. En effet, selon les informations relayées ce lundi par RMC Sport, l’international sénégalais ferait l'objet d'un accord de principe entre les dirigeants parisiens et leurs homologues d’Everton pour son transfert.

Nicolò Schira, journaliste italien spécialisé dans les transferts, annonce que le transfert est bouclé et que le joueur de 32 ans signera pour deux ans. Il ne reste que « quelques détails » à régler avant le retour officiel de Gana Gueye chez les Toffees selon le quotidien L’Équipe. Un véritable soulagement en perspective pour le Champion d’Afrique 2021, placé dans le loft parisien depuis plusieurs semaines. D’ailleurs, le natif de Dakar serait attendu à Liverpool pour finaliser les derniers détails de son come-back au Goodison Park.

PSG Mercato : Idrissa Gueye attendu en Angleterre dans 48h

Arrivé en juillet 2019 contre un chèque de 30 millions d’euros, Idrissa Gueye s’apprête à faire ses adieux au Paris Saint-Germain, à un an de la fin de son contrat avec les Rouge et Bleu. Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, l’ancien milieu de terrain récupérateur de Lille OSC serait attendu en Angleterre dans les prochaines 48 heures afin de passer sa visite médicale et ainsi boucler son retour chez les Toffees.

Le montant du transfert n'a pas encore filtré, mais le PSG avait déjà refusé une offre de 5 millions d’euros de Galatasaray pour le compatriote de Sadio Mané. The Athletic confirme cette tendance et assure que le numéro 27 du Paris SG est la priorité de Frank Lampard, le manager d’Everton, pour cette fin de mercato.

Après Georginio Wijnaldum, Thilo Kherer, Arnaud Kalimuendo et Ander Herrera, Gueye devrait lui aussi vider prochainement ses casiers au Camp des Loges. Une belle opération pour le PSG qui souhaite évoluer cette saison avec un effectif réduit.