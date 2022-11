PSG Mercato : Idrissa Gueye lâche une étonnante vérité sur son départ

Publié par JEAN-LUC D le 08 novembre 2022 à 05:07

À un an de la fin de son contrat, Idrissa Gueye a quitté le PSG pour retourner à Everton l’été dernier. Le milieu sénégalais est revenu sur cette décision.

Alors que son engagement en faveur du Paris Saint-Germain courait jusqu’en juin 2023, Idrissa Gueye n’avait vraiment aucune intention de changer d’air lors du dernier mercato estival. Le milieu de terrain de 33 ans se sentant bien installé à Paris. Dans un entretien accordé à Tribal Football, Gueye a dévoilé les raisons de son départ du club francilien. « Il y avait d’autres opportunités, mais j’ai dit à mon agent de toutes les refuser. J’ai passé de bons moments au PSG », a déclaré le natif de Dakar. Toutefois, l’ancien joueur de Lille OSC avoue n’avoir pas résisté à l’appel des Toffees.

PSG Mercato : Idrissa Gueye n’a pas résisté à l’appel d’Everton

Après avoir brillé à Everton entre 2016 et 2019, Idrissa Gana Gueye a ensuite rejoint le Paris Saint-Germain contre un chèque de 30 millions d’euros. Poussé vers la sortie par Luis Campos et Christophe Galtier, le Champion d’Afrique 2021 a finalement accepté de rejoindre les rangs du club anglais, un choix dicté par son coeur.

« Ce n’était pas dans mes plans de revenir, mais dès qu’Everton m’a appelé et a dit qu’ils avaient besoin de moi et voulaient que je les aide…. Je ne pouvais pas dire non », a expliqué l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé avant de déclarer sa flamme au pensionnaire de Goodison Park. « C’est ma maison, c’est ce que je ressens. Je ne peux pas dire non à Everton, qu’ils soient en haut ou en bas de l’échelle. Je suis très, très heureux d’avoir une nouvelle opportunité de tout donner pour ce club. J’ai passé trois ans ici et une fois que vous êtes bleu, vous êtes pour toujours. Comment puis-je l’expliquer ? C’est dans mon cœur. Ce club fait partie de moi », a ajouté le compatriote de Sadio Mané.

De retour à Everton, Gueye a paraphé un bail de deux ans, soit jusqu’en juin 2024, avec une année supplémentaire en option.