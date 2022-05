PSG Mercato : Un gros coup en préparation à l’Olympique Lyonnais ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 mai 2022 à 19:30

PSG Mercato : En quête de renforts pour la saison prochaine, le Paris SG pourrait réaliser un gros coup du côté de l’Olympique Lyonnais cet été.

PSG Mercato : Une gardienne de l’OL au Paris SG la saison prochaine ?

Avec la rupture des ligaments croisés de Barbora Votikova, qui sera indisponible au mois six mois, le Paris Saint-Germain est forcément à la recherche d'une nouvelle gardienne pour renforcer le groupe de coach Didier Ollé-Nicolle. Le manager général de la section féminine du PSG, Ulrich Ramé, aurait ainsi reçu un nombre important de profils au poste de gardienne de but. Le Paris Saint-Germain étant dans l'obligation de recruter pour la saison prochaine avec seule Constance Picaud comme possible titulaire en l'absence de Votikova. Et ce mercredi, RMC Sport assure que l’heureuse élue pourrait débarquer de l’Olympique Lyonnais.

En effet, le média sportif explique que Sarah Bouhaddi, la portière de l'OL qui est en quête de temps de jeu, aurait été proposée au Paris Saint-Germain. L’ancienne internationale tricolore, qui a quitté la sélection après un conflit avec Corinne Diacre, a été désignée quatre fois meilleure gardienne du monde (2016, 2017, 2018 et 2020). Expérimentée et connaissant bien la Ligue 1, elle possède le profil idéal pour le poste et pourrait donc rendre d’énormes services au Paris SG en attendant le retour de Barbora Votikova. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Gones, Sarah Bouhaddi pourrait faire l’objet de négociations entre les dirigeants parisiens et leurs homologues lyonnais afin de trouver un accord sur le montant de l’indemnité de transfert. Cependant, le poste de gardienne de but n'est pas le seul sujet du moment pour la direction sportive du PSG.

PSG Mercato : Un milieu de terrain à reconstruire

En effet, si les négociations pour la prolongation de Marie-Antoinette Katoto, dont le bail expire le 30 juin prochain, n’ont toujours pas abouti, la direction du Paris Saint-Germain devra également faire avec un exode au milieu de terrain. En fin de contrat à l’issue de la saison, Léa Khelifi rejoindra Montpellier cet été, club avec lequel tout est déjà réglé.

Écartée jusqu’à nouvel ordre, Kheira Hamraoui pourrait faire ses bagages puisque son avenir à Paris est toujours incertain. L’internationale allemande Sara Dabritz a fait part de son envie de retourner en Allemagne et la Brésilienne Luana est sur le départ. Leonardo, qui a décidé de remettre le nez dans la gestion des féminines, va donc s’activer cet été avec Ulrich Ramé pour recomposer l'entrejeu parisien.

Affaire à suivre donc…