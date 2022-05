OL Mercato : Bosz, Lacazette, Cherki, Aulas fait le grand déballage

Publié par ALEXIS le 12 mai 2022 à 01:00

OL Mercato : Aulas a fait le grand déballage sur le mercato estival de l’Olympique Lyonnais et a livré sa décision pour Peter Bosz, ce mercredi.

OL Mercato : Aulas, favorable au maintien de Peter Bosz !

Passé en conférence de presse, ce mercredi, avec Vincent Ponsot (directeur du Football à l' OL) et Bruno Cheyrou (patron de la cellule recrutement), Jean-Michel Aulas a fait le point sur la situation de Peter Bosz. L’entraineur, qui fait une pire saison avec l’Olympique Lyonnais (actuel 8e de Ligue 1), ne sera pas limogé, pour l’instant. En tout cas, le président du club rhodanien est favorable au maintien de ce dernier à son poste pour sa dernière saison (2022-2023). « Sur les plans des critères que nous avons définis : relation avec l’académie, choix de jeu très offensif, je pense que ce serait une erreur aujourd’hui de décider de changer. Il n’y a pas de raison d’aller changer ce qui a été défini », a déclaré Jean-Michel Aulas.

Toutefois, il est possible que le technicien néerlandais soit limogé pour mauvais résultats. En effet, le président de l’ OL a annoncé un ou deux nouveaux actionnaires à ses côtés, bientôt. Et leur arrivée pourrait changer la donne pour Peter Bosz, dont l’équipe ne jouera très probablement pas de coupe d’Europe la saison prochaine.

La piste Lacazette confirmée, négociations pour Cherki

Outre le dossier du coach de Lyon, Jean-Michel Aulas a fait le point sur la piste menant vers Alexandre Lacazette (31 ans). En fin de contrat avec Arsenal en juin, l’attaquant Tricolore pourrait faire son retour à Lyon, 5 ans après son départ de son club formateur. Le dirigeant de 73 ans a confirmé l’intérêt de l’ OL pour son ancien buteur. « S’il faut faire des compromis pour avoir Lacazette, on le fera », a-t-il lâché. Devant les médias, JMA a également fait le point sur les démarches pour la prolongation du contrat de la pépite Rayan Cherki (18 ans), prenant fin en juin 2023. « J’ai vu ses parents hier pour faire une proposition de longue durée. Je le verrai aussi avec Bruno et Vincent, dès la semaine prochaine. Il fait partie des joueurs sur qui on veut s’appuyer. Il a un bon relationnel avec Maxence Caqueret (prolongé jusqu’en juin 2026, ce mercredi, ndlr) », a-t-il précisé.