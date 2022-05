Barça Mercato : Man United proche d'un coup énorme à Barcelone !

Publié par Thomas G. le 12 mai 2022 à 12:25

Barça Mercato : Soucieux de réduire la dette astronomique qui touche le club, la direction du FC Barcelone pourrait sacrifier un joyau du club cet été.

Barça Mercato : Un important départ dans les tuyaux

C’est probablement l'info choc de la journée en Catalogne ! Le FC Barcelone serait proche de conclure un accord pour le départ d’un titulaire indiscutable. Selon le journaliste Gérard Romero, le transfert serait bouclé à 95%.

D'après plusieurs médias espagnols, Manchester United aurait quasiment acté le recrutement de Frenkie de Jong. L’international néerlandais, qui a récemment annoncé vouloir rester chez les Blaugrana, pourrait donc finalement partir. La situation économique du Barça pousse le club à vendre des joueurs parfois très utilisés par l'entraîneur, Xavi Hernandez. Les Catalans auraient ainsi décidé de sacrifier l'ancien joueur de l'Ajax, qui dispose d'une cote très élevée en Europe.

Le Barça exige une indemnité qui oscille entre 85 et 90 millions d’euros et Manchester United est disposé à payer cette somme. À l'heure actuelle, les seuls obstacles à cette transaction sont la volonté du joueur et son entraîneur. Xavi compte sur le milieu de terrain et le joueur des Oranjes se sent bien au Barça. De plus, Frenkie de Jong souhaite disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, une condition que ne remplit pas United. Cependant, Erik ten Hag a fait de son ancien poulain sa priorité de l'entrejeu la saison prochaine.

Le PSG reste attentif à sa situation

En 2019, le Barça et le PSG étaient à la lutte pour faire signer le milieu néerlandais. C’est finalement le FC Barcelone qui avait raflé la mise grâce à une offre de 90 millions d’euros. Depuis, le milieu de 25 ans a su imposer son style en Catalogne. En plus de Man United, le Bayern et le PSG sont également intéressés par ses qualités. Pour rappel, Leonardo le suivait déjà avec insistance cet hiver pour renforcer le milieu parisien. Avec l’arrivée prochaine de Franck Kessié dans l'effectif blaugrana, il est fort à parier que de Jong réfléchisse à deux fois cet été concernant un éventuel départ du Barça.