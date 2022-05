ASSE Mercato : L'OGC Nice se lance sur un cadre de Saint-Etienne !

Publié par Jules le 12 mai 2022 à 12:55

ASSE Mercato : Au lendemain d'une terrible défaite contre l'OGC Nice, Saint-Etienne pourrait se faire chiper l'un de ses cadres par le Gym.

ASSE Mercato : Le Gym veut piocher à Sainté

Hier soir s'est tenue une folle rencontre de Ligue 1 entre l'OGC Nice et l' ASSE (4-2). Les Verts, auteurs d'une magnifique première période, ont tout gâché lors du 2e acte, encaissant quatre buts en moins de 45 minutes. Malgré le naufrage des Stéphanois en fin de rencontre, un homme s'est illustré en premier mi-temps, l'international gabonais Denis Bouanga. L'attaquant a réalisé 45 premières minutes de très bonne qualité, ce qui n'aurait pas manqué de taper dans l'œil des Aiglons à en croire le journaliste Alexis Bernard.

En effet, alors que le contrat de Denis Bouanga avec l' ASSE s'achève dans un an, un transfert semble inévitable pour les Verts qui doivent gérer des difficultés sportives, mais aussi économiques. Ainsi, il y a de grandes chances de voir le buteur gabonais quitter le club ligérien dès cet été pour apporter un peu de liquidité et sur le dossier, les prétendants ne manquent pas.

ASSE Mercato : Nice concurrencé en Europe pour Bouanga

Malgré le départ quasi acté de l'attaquant stéphanois, le dossier risque toutefois d'être compliqué pour le Gym. Tout d'abord, l' ASSE se montre très gourmand pour son joueur alors que Sainté doit reconstruire tout son effectif avec le départ de certains joueurs comme Nordin ou Benkhedim. Il y a un an, les Verts voulaient 20 millions d'euros pour lâcher Denis Bouanga, une somme qui devrait être largement plus faible en raison de la situation contractuelle du joueur.

En plus de cela, la concurrence s'annonce très rude pour Galtier et les siens sur le dossier Bouanga. En effet, l'ancien joueur du FC Lorient est lorgné de près par le LOSC et l'Olympique de Marseille en Ligue 1, deux clubs qui désirent parfaire leur secteur offensif pour la saison prochaine. Pour ce qui est de l'étranger, le compatriote de Pierre-Emerick Aubameyang est entré dans la shortlist de Francfort et des clubs espagnols.