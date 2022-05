Barça Mercato : L'accord est proche pour Robert Lewandowski !

Publié par Thomas G. le 12 mai 2022 à 18:55

Barça Mercato : Revanchard après l'échec sur le dossier Erling Haaland, le FC Barcelone pourrait très vite finaliser la venue de Robert Lewandowski.

Barça Mercato : Le Bayern donne son feu vert pour Robert Lewandowski

Entre le Bayern et Robert Lewandowski, le divorce semble avoir été consommé. Les deux parties n’ont toujours pas trouvé d’accord pour la prolongation du buteur polonais. L’attaquant aux 36 buts en Bundesliga a demandé à son agent de tout faire pour faciliter son départ lors du prochain mercato. Si en principe les Bavarois s’étaient radicalement opposés à un départ, le dossier aurait connu un nouveau rebondissement cette semaine. Selon le quotidien allemand Bild, le Bayern Munich serait désormais disposé à vendre le Robert Lewandowski pour 40 millions d’euros.

En cause, le comportement du joueur qui aurait fait changer d’avis les dirigeants munichois. En effet, le natif de Varsovie souhaite rejoindre la Catalogne et ne s’en cache pas en interne. Une situation qui ne plaît guère au Bayern Munich qui envisagerait de laisser filer Lewandowski, à un an de la fin de son contrat. Ainsi, la balle est donc dans le camp du FC Barcelone. Selon Sport, le Barça et Pini Zahavi (agent du joueur) sont tombés d’accord sur un contrat de 3 ans. Une bonne nouvelle pour les Blaugrana après les rumeurs de départ de Frenkie de Jong.

Lewandowski, la nouvelle arme de Xavi ?

Pendant que le Real Madrid s’apprête à recruter Kylian Mbappé, le Barça travaille également sur la venue d’une superstar du football en attaque. L’éventuelle arrivée de Robert Lewandowski permettrait ainsi à Barcelone de considérablement se renforcer dans un secteur de jeu toujours impacté par le départ de Messi l'été dernier. Auteur de 343 buts avec le Bayern Munich, le dernier dauphin du Ballon d'or 2021 pourrait permettre au FC Barcelone de renouer avec le succès sur la scène nationale mais aussi et surtout en Ligue des Champions. Pour rappel, le Barça a été sorti de la Coupe aux Grandes Oreilles dès la phase de groupes cette saison, une anomalie de taille pour un club d'une telle hégémonie en Europe.