PSG Mercato : Le licenciement de Pochettino enclenché au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 12 mai 2022 à 23:25

PSG Mercato : Ça se précise de plus en plus pour Mauricio Pochettino et le Paris SG. Le club de la capitale aurait enclenché le licenciement de son coach.

PSG Mercato : Pochettino en attente sur son avenir au Paris SG

Sauf énorme revirement de toute dernière minute, Mauricio Pochettino ne sera pas sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Nommé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, l’ancien manager de Tottenham va lui aussi céder sa place à l’issue de la saison. D’après les informations recoupées ce jeudi soir par le journal L’Équipe, la direction du club de la capitale chercherait d’ores et déjà un remplaçant à Pochettino, qui s'agrippe de son côté à l'année de contrat qui lui reste.

Consciente de la situation, la direction parisienne travaillerait déjà sur le processus de son licenciement. Plusieurs signaux vont dans ce sens. Le quotidien sportif explique notamment que le Paris SG a calculé combien coûterait un départ de Pochettino. Par ailleurs, depuis plusieurs semaines, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo prospectent le marché pour mettre la main sur un nouvel entraîneur.

Récemment, Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Football (FFF) a lâché une bombe sur ce dossier en déclarant à L’Équipe : « peut-être que Zidane va prendre en charge le PSG. Mais aujourd’hui, nous allons tout faire pour que Didier (Deschamps) soit dans les meilleures dispositions possible pour gagner cette Coupe du monde. » En attendant, le technicien argentin semble déjà s’activer de son côté pour son avenir.

PSG Mercato : Mauricio Pochettino vers la Liga la saison prochaine ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino ne devrait pas s’éterniser au Paris Saint-Germain. En interne, à Paris comme à Doha, personne ne l'imagine être toujours en place la saison prochaine, à en croire L’Équipe. Selon la source francilienne, le tout nouveau champion de France devra verser à l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux entre 10 et 15 millions d’euros en cas de licenciement.

Mardi, le média espagnol El Correo a révélé que Ricardo Barkala, candidat à la présidence de l’Athletic Bilbao, aurait pris contact avec Pochettino pour lui proposer le poste d’entraîneur s’il était élu. Après l’Espanyol Barcelone de 2009 à 2012, Mauricio Pochettino pourrait donc retrouver la Liga avec l’Athletic Bilbao.