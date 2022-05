ASSE Mercato : Un premier coup dur en attaque se précise

Publié par Ange A. le 13 mai 2022 à 04:55

ASSE Mercato : Malgré la mauvaise saison des Verts, des éléments de Pascal Dupraz sont convoités. Un départ en attaque serait déjà acté.

ASSE Mercato : Un premier départ en attaque se profile

Barragiste, l’AS Saint-Étienne entend lutter jusqu’au bout pour son maintien. Avec deux journées encore à disputer en championnat, Pascal Dupraz croit toujours aux chances de maintien de Saint-Étienne. Autant le maintien de l’ ASSE en Ligue 1 reste à assurer, l’avenir de plusieurs Stéphanois demeure encore flou. Des cadres en fin de contrat comme Wahbi Khazri ou Ryad Boudebouz pourraient quitter le club ligérien gratuitement. Stéphanois le plus décisif cette saison, Denis Bouanga, à qu’il reste un an de contrat, serait sur les tablettes de l’OGC Nice. Comme le Gabonais, Arnaud Nordin, dont le contrat expire cette année, devrait se relancer chez un rival du championnat cet été.

Arnaud Nordin à Montpellier, opération bouclée

Selon les informations de L’Équipe, Arnaud Nordin se serait déjà engagé avec le Montpellier Hérault. Un intérêt du MHSC pour Nordin avait déjà été révélé par France Bleu ces dernières semaines. Le quotidien sportif indique donc que le deal serait déjà bouclé. Le journal croit savoir que l’ailier formé à l’AS Saint-Étienne s’est engagé pour trois saisons avec le club héraultais. Avec ses six réalisations et cinq passes décisives, le Martiniquais est le troisième Stéphanois le plus décisif cette saison. Ses performances n’ont pas laissé le MHSC de marbre.

Le club héraultais a besoin de renfort offensif après les flops Valère Germain (4 buts en 34 matchs) et Nicholas Gioacchini (3 passes décisives en 34 matchs), tous deux recrutés l’été dernier. Reste plus qu’à attendre l’officialisation de la signature de Nordin à Montpellier. Ce départ constitue un coup dur pour les Verts qui doivent réaliser des ventes pour renflouer leurs caisses. Ils n’empocheront pas les 4 millions d’euros représentant la valeur marchande du joueur selon Transfermarkt.