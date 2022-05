OM Mercato : La grosse confidence de Rongier sur son avenir

Publié par Ange A. le 13 mai 2022 à 05:55

OM Mercato : Milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier s’est exprimé sur son avenir avec le club phocéen.

L’Olympique de Marseille devrait encore vivre un été agité. Pablo Longoria devra notamment se pencher le cas des nombreux joueurs prêtés avec option d’achat. Le président de l’ OM devra également réaliser des ventes. Ceci pour renflouer les caisses du club phocéen. Alors que des départs sont attendus cet été à Marseille, Valentin Rongier a tranché sur la question de son avenir. L’ancien du FC Nantes ne se voit pas ailleurs qu’à Marseille. « Je me sens bien à l’OM, je suis venu ici pour jouer des matchs à haute pression, je prends énormément de plaisir. On ne sait pas de quoi l’avenir est fait, mais aujourd’hui je me sens super bien et je ne me vois pas ailleurs », a-t-il affirmé en conférence de presse en marge du déplacement à Rennes ce samedi.

Rongier, le couteau-suisse de Sampaoli

Avec la concurrence au milieu de terrain, Jorge Sampaoli est parvenu à lancer Valentin Rongier à un autre poste. Le milieu de l’Olympique de Marseille a été reconverti en arrière droit par le technicien argentin. Attendu pour être le titulaire au poste, Pol Lirola est loin du niveau espéré. L’Espagnol prêté avec option d’achat en deuxième moitié de saison dernière ne donne pas satisfaction. Raison pour laquelle le coach de l’ OM a repositionné Rongier à ce poste avec une certaine satisfaction. L’ancien Canari a disputé 44 matchs cette saison, dont 31 titularisations, pour un but et deux passes décisives.

Recruté en 2019 contre 13 millions d’euros, Valentin Rongier est encore sous contrat jusqu’en 2024. Avec Sampaoli sur le banc, il est parti pour une nouvelle saison en Provence. Reste à savoir s’il bénéficiera d’un nouveau bail.