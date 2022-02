OM Mercato : Une énorme vague de départs annoncée à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 28 février 2022 à 15:41

En proie à des difficultés financières, la direction de l’ OM devra vivre un mercato estival très mouvementé dans le sens des départs.

OM Mercato : Au moins cinq joueurs sur le départ à Marseille

2e de Ligue 1, l’ OM se prépare à vivre un été mouvementé en raison de ses finances, qui ne sont pas au beau fixe. Alors que sa masse salariale est surveillée de très près par la DNCG, le club phocéen devra avoir le sens des responsabilités. Selon les informations du média espagnol Futbol Frances, l’Olympique de Marseille devrait se séparer d’au moins cinq joueurs à l’issue de la saison afin de soulager ses finances qui sont dans le rouge.

Le premier joueur de l’ OM à se rapprocher de la porte de sortie est, sans surprise, Boubacar Kamara, dont le bail expire en juin prochain. Malgré les propositions de sa direction, le jeune milieu de terrain refuse de prolonger, car, semble-t-il, tenté par une nouvelle aventure sous d’autres cieux. Manchester United, Arsenal, West Ham et des clubs allemands se bousculent déjà pour boucler sa signature sans débourser d’indemnité de transfert.

Le deuxième joueur de l’ OM susceptible de mettre les voiles est William Saliba. S’il réalise une bonne saison à Marseille, le jeune défenseur est prêté sans option d’achat par Arsenal. Il devrait donc retourner l’été prochain chez les Gunners, qui souhaitent lui accorder une seconde chance en Premier League.

Des tauliers s’interrogent à Marseille

Viennent ensuite les éléments en manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille. Longtemps indiscutable dans les buts marseillais, Steve Mandanda est désormais relégué au second plan au profit de Pau Lopez. Devenu remplaçant de luxe ces dernières semaines, le portier de 36 ans n’a disputé que 4 matches de Ligue 1 cette saison.

Si sa situation ne s’améliore pas, le portier pourrait aller voir ailleurs. D’autant plus qu’il conserve une belle cote sur le marché des transferts. Idem pour le vice-capitaine Alvaro Gonzalez. Le défenseur espagnol ne rentre plus dans les plans de Jorge Sampaoli. Alors qu’il est lié à l’OM jusqu’en 2025, le joueur de 32 ans s’interroge sur son avenir. Et l’idée d’un retour en Espagne n’est pas à exclure.

Arek Milik vers un départ surprenant de Marseille

La source précise également qu’Arkadiusz Milik n’est pas à l’abri d’un départ inattendu de l’Olympique de Marseille. Prêté par Naples, le Polonais traverse une période compliquée sous le maillot marseillais. Très décisif ces dernières semaines, le joueur de 28 ans peine toujours à retrouver la pleine confiance de son entraîneur.

Si bien qu'Arkadiusz Milik semble à présent entretenir une relation houleuse avec Jorge Sampaoli. Ce qui pourrait favoriser son départ. Rappelons que l’ OM n’a toujours pas levé son option d’achat estimée à une dizaine de millions d’euros.