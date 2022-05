PSG Mercato : Coup de théâtre retentissant pour Robert Lewandowski

Publié par JEAN-LUC D le 13 mai 2022 à 13:40

PSG Mercato : Libre en 2023 avec le Bayern Munich, Robert Lewandowski est visé par le Paris SG pour l’après-Mbappé. Il pourrait être l’un des tubes de l’été.

PSG Mercato : Le Bayern ouvert au départ de Robert Lewandowski

Après les signatures de Karim Adeyemi de Salzbourg à Dortmund et d’Erling Haaland de Dortmund à Manchester City, le marché des attaquants pourrait continuer à s’animer dans les semaines à venir. Considéré comme le meilleur numéro 9 de la planète, Robert Lewandowski serait en passe de mettre un terme à son aventure avec le Bayern Munich. Arrivé en juillet 2014 en provenance du Borussia Dortmund, l’attaquant de 33 ans aurait fait comprendre à sa direction qu’il ne compte pas prolonger son bail qui expire en juin 2023, à en croire Sky Sports. Pour éviter de le voir s’en aller gratuitement dans douze mois, le champion de Bundesliga pourrait être contraint de le placer sur le marché cet été.

Jeudi, Bild a révélé que les dirigeants bavarois seraient désormais ouverts à un départ de Lewandowski à condition de recevoir un chèque compris entre 35 et 40 millions d’euros. Après douze années passées en Bundesliga, le natif de Varsovie viserait désormais le championnat espagnol et le FC Barcelone. Mais le club catalan va devoir trouver les moyens pour assurer le coût du transfert, mais également l’imposant salaire du joueur. Courtisan de longue date de l’international polonais, le Paris Saint-Germain pourrait bien en profiter si Kylian Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid à l’issue de la saison.

PSG Mercato : Robert Lewandowski pour remplacer Mbappé ?

D’après le journaliste Fabrice Hawkins, « tout indique que Kylian Mbappé va s’engager avec le Real. À Madrid la direction est tellement sûre de sa venue que des moyens considérables ont été déployés pour annoncer sa signature. » Si l’international français de 23 ans venait effectivement à quitter le Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo auraient d’ores et déjà activé plusieurs pistes pour sa succession. Et forcément les moyens illimités dont dispose le club de la capitale ne devraient pas arranger les affaires de certaines formations, dont le FC Barcelone.

En effet, d’après les informations recueillies par le média ESPN, le Qatar serait déterminé à faire de Robert Lewandowski le successeur de Mbappé sur le front de l’attaque parisienne. Le journaliste José Alvarez indique qu’au sein de la direction des Blaugranas, on estime à 60% la probabilité de voir le numéro 9 du Bayern Munich débarquer en Catalogne. Les difficultés de trésorerie du FC Barcelone l’empêchant d’avancer réellement sur ce dossier.

Désireux de changer d’air afin de s’offrir un nouveau challenge avant la retraite, Lewandowski pourrait ainsi tourner le dos à la Liga et reconsidérer son avenir. Le Paris SG pourrait en profiter pour transmettre une grosse offre au meilleur buteur du championnat allemand afin d’obtenir sa signature. En cas de départ de Kylian Mbappé, Robert Lewandowski pourrait ainsi le remplacer au Paris Saint-Germain la saison prochaine. D’ailleurs, le journal munichois Bild assure que cette possibilité ne déplairait pas forcément à l’ancien avant-centre du Borussia Dortmund.

Affaire à suivre donc…