OGC Nice Mercato : Le Gym va accueillir une pépite du LOSC !

Publié par Thomas G. le 13 mai 2022 à 18:40

OGC Nice Mercato : Abattus après la défaite en coupe de France face au FC Nantes, les Aiglons vont accueillir un jeune espoir formé au LOSC.

OGC Nice Mercato : Une première recrue à Nice

Les Niçois, défaits en Coupe de France le week-end dernier, ont su réagir face à l’ASSE pour se relancer dans la course à l’Europe. En parallèle, les Aiglons ont bouclé leur première arrivée avec le recrutement d’un jeune espoir de Lille. En effet, selon le journaliste Santi Aouna, l’OGC Nice a acté la venue de Badredine Bouanani. L’ailier de 17 ans était également courtisé par l’Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux ces derniers mois. Au terme de longues semaines de négociations, l’OGC Nice a finalement raflé la mise. Le Gym a réussi à convaincre l’international français U18, considéré selon The Guardian comme l’un des 60 meilleurs jeunes talents nés en 2004.

Par ailleurs, le départ de Badredine Bouanani est un revers de taille pour le LOSC qui voulait mettre l’accent sur sa formation. De son côté, l’OGC Nice récupère un jeune joueur prometteur qui bénéficie d’une très grosse marge de progression. Ainsi, après la tempête, le beau temps semble revenir petit à petit en Côte d’Azur.

Nice poursuit sa stratégie

Le transfert de Badredine Bouanani s’insère dans la politique de recrutement de l' OGC Nice depuis le rachat d’Ineos. Les Aiglons privilégient l'enrôlement de jeunes pépites à forts potentiels pour les faire progresser au sein du club. Ces dernières saisons les Azuréens ont multiplié ce type de recrutement, on peut citer notamment, Amine Gouiri, Khéphren Thuram, Melvin Bard ou encore Kasper Dolberg.

Cette politique porte déjà ses fruits puisqu'à deux journées de la fin, les Niçois sont toujours en course pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Les hommes de Christophe Galtier sont 4e en embuscade derrière l’AS Monaco. En cas de bon résultat face au LOSC samedi, l’OGC Nice pourrait faire son retour sur le podium de Ligue 1.