OGC Nice Mercato : Danger en vue pour Dolberg

OGC Nice Mercato : Alors que Kasper Dolberg déçoit cette saison, une information qui pourrait remettre en question son avenir est tombée.

OGC Nice Mercato : L'épineux cas Kasper Dolberg

Arrivé à l' OGC Nice en grande pompe à l'été 2019 contre plus de 20 millions d'euros, Kasper Dolberg peine à montrer tout son potentiel avec le Gym. A tel point que le doute commence à planer sur son avenir. En effet, auteur de 6 buts cette saison avec les Aiglons, l'attaquant danois est très irrégulier en Ligue 1, au point que certains supporters commencent à impatienter de le voir enfin à son meilleur niveau.

Débarqué de l'Ajax comme la figure de proue du projet d'Ineos avec l' OGC Nice, l'international danois (34 sélections, 10 buts) produit un football en deçà des attentes. Le buteur de 24 ans semble avoir été relégué au second plan derrière Gouiri, qui a fait une première partie de saison flamboyante et Delort, débarqué de Montpellier cette saison. Son avenir est flou du côté du Gym, encore davantage avec la récente information qui est tombé sur le joueur.

OGC Nice Mercato : Dolberg change d'agent, un départ en vue ?

Comme le révèle Foot Mercato, Kasper Dolberg aurait changé d'agent ces derniers jours. Autrefois représenté par l'agence SEG, spécialisée dans le football néerlandais, le Danois serait passé à l'agence de, feu, Mino Raiola, aujourd'hui géré par le Brésilien, Rafaela Pimenta. Un changement de représentant qui pourrait bien annoncer du mouvement cet été pour l'attaquant de l' OGC Nice.

Si on additionne les difficultés sportives que connaît Dolberg à l' OGC Nice et ce changement de représentant, on peut effectivement se poser la question d'un départ du Gym, dès cet été, pour l'avant-centre. De leur côté, les Aiglons préparent déjà leur mercato en ciblant notamment Denis Bouanga. Une potentielle vente de leur buteur pourrait permettre à l'OGCN de faire rentrer de l'argent pour finaliser certains dossiers dès cet été.