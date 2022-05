Stade Rennais-OM : Très bonne nouvelle pour Jorge Sampaoli !

Publié par JEAN-LUC D le 14 mai 2022 à 15:55

L’ OM sera sur la pelouse du Stade Rennais ce samedi, à 21h, dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli a dévoilé son groupe pour ce choc.

Rennes-OM : Des retours de taille dans le groupe de Sampaoli

À quelques heures de défier le Stade Rennais au Roazhon Park, à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a dévoilé le groupe convoqué par Jorge Sampaoli. Si plusieurs incertitudes étaient annoncées dans l’équipe marseillaise pour ce déplacement en Bretagne, le coach argentin de Marseille pourra finalement compter sur un effectif compétitif, quasiment quasiment identique à celui qui est allé s’imposer à Lorient le week-end dernier.À la lutte pour valider sa deuxième place au classement, l'OM pourra donc débarquer à Rennes avec un contingent fourni.

En plus d'Amine Harit et de Duje Caleta-Car, rétablis, Jorge Sampaoli a également convoqué Bamba Dieng, Arkadiusz Milik et Cédric Bakambu, dont la participation était annoncée incertaine. Toutefois, l’entraîneur phocéen ne pourra pas compter sur son capitaine Dimitri Payet et des autres blessés de longue date que sont Leonardo Balerdi et Konrad De la Fuente. De son côté, Alvaro Gonzalez est toujours maintenu à l'écart du groupe. Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli a annoncé la couleur pour ce match. Pour l’ancien sélectionneur de l’Argentine, la consigne est claire : il faut gagner à Rennes ce soir.

« On essaie de profiter de cette semaine pour récupérer les joueurs touchés lors du dernier match. Notre préparation n’a pas changé par rapport aux résultats d’hier. On ne dépend pas des autres, mais de nous. Il faut maintenir l’avance que nous avons jusqu’au dernier moment, afin de se qualifier pour la Ligue des champions. On essaie souvent d’utiliser les autres pour se motiver, mais nous devons savoir que notre avenir est entre nos mains. Notre tâche est de gagner à Rennes », a déclaré Sampaoli.

Le groupe des 22 convoqués pour Rennes

Gardiens : Lopez, Mandanda, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Lirola, Peres, Saliba, Caleta-Car, Kolasinac, M'Madi

Milieux : Gerson, Guendouzi, Kamara, Gueye, Rongier, Targhalline

Attaquants : Harit, Dieng, Milik, Bakambu, Ünder, Luis Henrique, Ben Seghir.