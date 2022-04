OM : Payet vole au secours de Bamba Dieng après Feyenoord

Publié par ALEXIS le 30 avril 2022 à 14:21

Dimitri Payet défend son coéquipier Bamba Dieng des critiques, après le match perdu par l’ OM contre Feyenoord et avant l’Olympico de dimanche.

L’ OM a perdu le match aller de la demi-finale de la Ligue Europa Conférence face à Feyenoord (3-2), jeudi dernier à Rotterdam (Pays-Bas). Titulaire aux dépens d’Arkadiusz Milik, Bamba Dieng avait été l’auteur du premier but de l’Olympique de Marseille. Cependant, il avait raté plusieurs occasions nettes de but, dont trois face à face avec Ofir Maciano, le gardien de but du club néerlandais. Pour ses nombreux ratés, l’attaquant sénégalais est au centre des critiques depuis jeudi soir. À quelques heures du match du choc contre Lyon, Dimitri Payet a défendu Bamba Dieng (22 ans) sur la question de son inefficacité face à Feyenoord.

« On en a parlé avec Bamba Dieng (sur ses occasions ratées contre le Feyenoord, ndlr). Je ne vais pas aller lui reprocher ça alors qu'il a peu d'expérience en Coupe d'Europe », a déclaré le meneur de jeu de l’OM en conférence de presse, ce samedi. D’après Dimitri Payet (35 ans), les supporters marseillais ne doivent pas occulter les opportunités que la recrue estivale des Phocéens se crée. « Il se procure 3 à 4 occasions nettes ! Le jour où il aura le calme pour les mettre ce sera un grand buteur, je lui ai dit. Moi aussi j'ai déjà raté », a-t-il plaidé.

OM : La position de Payet sur les gardiens de but

Le vice-capitaine de l’OM s’est également prononcé sur la situation des gardiens de but et le choix de l’entraineur Jorge Sampaoli. « Vous voyez les compos, Pau Lopez et Steve Mandanda peuvent jouer. Steve joue la Coupe d'Europe, Pau le championnat. On a de bons gardiens, on a confiance en eux », a-t-il rassuré. Si la logique est respectée, Pau devrait donc retrouver son poste de N°1 contre l’Olympique Lyonnais, dimanche (20h45) au Vélodrome, après son passage sur le banc de touche en Coupe d’Europe.