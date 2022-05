AC Milan Mercato : un buteur de Liverpool va rejoindre les Rossoneri !

Publié par Dylan le 15 mai 2022 à 11:15

AC Milan Mercato : Leader de la Série A à 2 journées de la fin, l'AC Milan est assuré de disputer la Ligue des Champions et compte bien se renforcer en attaque cet été avec un ancien lillois.

AC Milan Mercato : Divock Origi bientôt rossonero !

Alors que tout baigne ou presque en Série A pour l'AC Milan (1er avec 2 points d'avance sur l'Inter), les Rossoneri pensent à la saison prochaine. Assurée de disputer la Ligue des Champions, l'équipe dirigée par Stefano Pioli veut se montrer encore plus compétitive pour mieux figurer dans la plus prestigieuse des compétitions européennes et décrocher un nouveau Scudetto. Avec un Zlatan Ibrahimovic et un Olivier Giroud vieillissants, l'attaque milanaise a besoin de se renouveler, et un nom a été coché depuis bien longtemps dans cette optique : Divock Origi.

L'international belge, qui joue de moins en moins à Liverpool, serait une très bonne pioche pour le club rossonero. Cette saison, le buteur de 27 ans a disputé 16 matchs pour 6 buts et une passe décisive, et a prouvé qu'il pouvait toujours être décisif même quand il joue peu avec les Reds. Une efficacité rare qui manque beaucoup à l'attaque de l'AC Milan. Le club rossonero avait déjà obtenu un accord du Belge en avril pour un contrat de trois ans qui ne devrait plus tarder à être finalisé.

Divock Origi a informé Liverpool de son départ

Sous contrat jusqu'en juin, soit la fin de la saison, Divock Origi devrait rejoindre librement l'AC Milan dans les prochaines semaines. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le voisin de l'Inter Milan travaillerait actuellement sur les derniers détails pour finaliser le transfert gratuit de l'international belge. Liverpool, qui détient toujours le joueur pour le moment, aurait été informé de l'avancée des négociations.

Alors qu'il a été encensé à plusieurs reprises par Jurgen Klopp sur ses dernières sorties avec les Reds, Divock Origi (27 ans) aurait également indiqué à la direction de Liverpool qu'il souhaitait quitter le club anglais. La finalisation du transfert ne devrait donc être qu'une question de temps, alors que Divock Origi continue de cirer le banc avec les Reds, ne disputant aucun des 4 derniers matchs du club anglais.