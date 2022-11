Mercato OM : Olivier Giroud, une énorme surprise signée Longoria ?

Publié par Timothée Jean le 18 novembre 2022 à 17:39

En quête d’un nouvel avant-centre, le président de l’ OM aurait activé une piste surprenante. Pablo Longoria s’intéresserait de près à Olivier Giroud.

Le président de l’ OM, Pablo Longoria, est réputé pour dénicher de belles affaires sur le marché des transferts et il le prouve à chaque fois. Malgré un budget très limité, le dirigeant espagnol est parvenu à boucler l’arrivée d’une dizaine de recrues lors du dernier mercato estival. Et il sera encore très actif cet hiver. Il faut dire que la grave blessure d’Amine Harit et le départ imminent de Gerson à Flamengo ont contraint la direction de l’Olympique de Marseille à revoir ses plans. Les dirigeants marseillais devront se renforcer à des postes clés afin de poursuivre la suite de la saison de la meilleure des manières.

Mercato OM : La folle rumeur Olivier Giroud à Marseille

Pour ce mercato hivernal, ce sont au moins trois nouvelles recrues qui sont attendues à l’ OM. Si un milieu de terrain créateur et un renfort défensif sont espérés, les dirigeants marseillais s’activent aussi en silence pour faire venir un nouvel avant-centre. Selon la presse italienne, la direction phocéenne a déjà entamé les premières manœuvres pour s’attacher les services de Marcus Thuram. L’attaquant français du Borussia M’Gladbach serait l’une des cibles prioritaires de Marseille cet hiver. Et ce n’est pas tout, puisque les recruteurs marseillais auraient aussi des vues sur un autre mondialiste tricolore, en la personne d’Olivier Giroud.

L’attaquant de 36 ans a tout donné, en enchaînant de belles prestations à l’AC Milan cette saison, pour son retour en Equipe de France. Fort de ses performances et son profil atypique, il a logiquement été convoqué pour Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar. Il faut dire que lorsque Olivier Giroud joue à la pointe de l’attaque des Rossoneri, il offre un excellent point de fixation pour remiser vers ses partenaires et/ou créer des espaces. L’ancien montpelliérain est aussi capable de décrocher pour attirer les défenseurs adverses, afin de laisser de l'espace dans son dos à ses coéquipiers. Son profil correspondrait donc au type de joueur recherché par l’ OM pour une association en attaque avec Alexis Sanchez.

Media Foot annonce ainsi que les dirigeants marseillais s’intéresseraient de très près au champion du monde. À l’instar de Marcus Thuram, Olivier Giroud arrive lui aussi en fin de contrat en juin prochain avec l’AC Milan. L’ OM pourrait alors le recruter à un prix relativement faible dès cet hiver. Toutefois, il faudra prendre cette information avec des pincettes. D’autant plus que le salaire de l'ancien attaquant de Chelsea et d’Arsenal reste un obstacle majeur pour son improbable arrivée à Marseille. Il y a quasiment peu de chance de voir Olivier Giroud rejoindre l' OM cet hiver, même si en matière de mercato, tout reste possible.