AC Milan Mercato : Les Rossoneri actent une importante signature

Publié par Nicolas le 18 juillet 2022 à 16:43

AC Milan Mercato : Attendue depuis quelques semaines, la signature d'un grand attaquant vient d'être officialisée à Milan.

AC Milan Mercato : Zlatan Ibrahimovic prolonge d'un an

C'était dans l'air du temps mais rien n'était encore acté. C'est désormais officiel, Zlatan Ibrahimovic poursuit son aventure avec l'AC Milan. Il a prolongé son contrat d'un an avec les Rossoneri. Selon Sky Sports, il touchera un salaire de 83 000 euros par mois, ce qui portera le total à 1 million d'euros sur l'année. Des bonus liés à ses buts et ses passes décisives seront ajoutés à son salaire fixe.

« L'AC Milan a le plaisir d'annoncer la prolongation du contrat de Zlatan Ibrahimović jusqu'au 30 juin 2023. L'attaquant suédois continuera de porter le maillot numéro 11 », précisent les champions d'Italie à travers un communiqué officiel sur le site du club.

AC Milan Mercato : Zlatan et Milan, une idylle qui dure

Âgé de 40 ans, un doute subsistait sur le fait que Zlatan Ibrahimovic poursuive sa carrière malgré sa grave blessure au genou gauche révélée peu après l'obtention du titre de champion d'Italie. Il s'était fait opérer et restera éloigné des terrains jusqu'en janvier prochain. L'amour du football a été plus fort que tout et on reverra Zlatan sur un terrain pour le plus grand bonheur des supporters milanais. L'ancien joueur de l'Inter, du PSG, et de Manchester United était revenu dans le club rossonero en janvier 2020 après la fin de son contrat à Los Angeles Galaxy. Ce ne devait être qu'une mission de six mois, mais le géant suédois avait prolongé par deux fois son contrat d'un an. Comme dit l'adage, jamais deux sans trois.

Zlatan Ibrahimovic a certainement la volonté de briller en Ligue des Champions avec son club. Pour cela, il faudra toutefois que les Milanais passent la phase de groupe, puisque le natif de Malmö ne rejouera pas avant le début de l'année 2023 et les huitièmes de finale qui débutent en février 2023. Afin de passer cette phase de groupe, les Rossoneri se sont renforcés avec l'arrivée de Divock Origi, et tentent encore de finaliser les arrivées de Hakim Ziyech et Charles De Ketelaere.