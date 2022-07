AC Milan Mercato : Un attaquant international arrive !

Publié par Nicolas le 06 juillet 2022 à 04:05

AC Milan Mercato : C'est officiel ! Après quelques jours de négociations, un attaquant international vient de s'engager avec le Milan.

AC Milan Mercato : Divock Origi signe à Milan

L'attaquant international belge Divock Origi, qui était libre de tout contrat, débarque à l'AC Milan. Il s'est engagé jusqu'en juin 2026 avec les Rossoneri, récents champions d'Italie. Il quitte Liverpool après avoir bien garni son palmarès, ayant remporté avec les Reds une Ligue des champions, une Supercoupe d'Europe et un Mondial des Clubs en 2019, une Premier League en 2020, une FA Cup et une League Cup en 2022. Au total, il a marqué 41 buts en 175 rencontres avec les Scousers. L'attaquant de 27 ans aura fort à faire pour s'offrir une place de titulaire au sein de l'attaque milanaise puisqu'il sera en concurrence avec Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic.

Malgré son statut de remplaçant, le Belge était devenu l'un des chouchous du public d'Anfield après avoir marqué plusieurs buts dans des matchs importants. Ainsi, c'est lui qui avait emmené Liverpool en finale de la Ligue des Champions en marquant le but décisif des Reds face au FC Barcelone en demi-finale. Il avait ensuite marqué un des deux buts de Liverpool lors de la finale de cette même C1 face à Tottenham, contribuant fortement au titre de Champion d'Europe des Reds en 2019. On lui souhaite la même réussite avec le club milanais.

AC Milan Mercato : Deux jeunes stars offensives pistées par le Milan

En marge de l'officialisation de Divock Origi, l'AC Milan souhaiterait renforcer son effectif en vue de la prochaine saison qui risque d'être chargée entre la Serie A, la Ligue des Champions et la Coupe d'Italie. Dans cette optique, alors que le rêve absolu des Rossoneri est d'attirer Neymar, deux pistes beaucoup plus abordables semblent être creusées par l'état-major milanais aux postes de milieu offensif et d'ailier droit : Hakim Ziyech et Charles De Ketelaere.

Selon les dernières indiscrétions du média italien Sport Mediaset, l'arrivée du joueur de Chelsea Hakim Ziyech serait proche d'être bouclée. L'AC Milan a proposé 5 millions d'euros pour obtenir le prêt de l'international marocain avec une obligation d'achat à 20 millions d'euros. Chelsea attend plutôt 25 millions d'euros mais un accord pourrait bientôt intervenir. En ce qui concerne Charles De Ketelaere, toujours selon Mediaset, les Milanais auraient offert 20 millions d'euros au Cercle de Bruges mais le club belge pourrait juger cette offre insuffisante. Le média précise que l'arrivée éventuelle de De Ketelaere n'empêcherait en aucun cas le dossier Ziyech d'aboutir.