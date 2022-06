AC Milan Mercato : Renato Sanches, Pioli a un plan de secours !

Publié par Dylan le 24 juin 2022 à 22:35

AC Milan Mercato : En cas d'échec dans les négociations pour faire venir Renato Sanches, les Rossoneri penseraient à une autre piste en Premier League.

AC Milan Mercato : Douglas Luiz pisté par les Rossoneri

Avec avoir enrôlé un premier titre de champion d'Italie depuis onze ans, l'AC Milan est de retour aux sommets pour le plus grand bonheur de ses supporters. Les Rossoneri veulent poursuivre sur leur lancée après leur sacre en se renforçant lors du mercato estival. Et pour cela, le club dirigé par Stefano Pioli aurait coché deux noms : Sven Botman et Renato Sanches, qui jouent tous les deux à Lille. Le club lombard veut réaliser des transferts avec le LOSC, car cela réussit plutôt bien à Milan. La montée en puissance de Mike Maignan et de Rafael Leão le prouvent. Le jeune ailier portugais est d'ailleurs pisté par le Real Madrid, qui souhaite l'attirer dans ses filets pour 100 millions d'euros.

Néanmoins, l'AC Milan s'est montré gourmand en annonçant que son joueur ne valait pas moins de 150 millions d'euros, soit sa clause libératoire. En attendant, les Rossoneri ont perdu du terrain dans le dossier Renato Sanches, et c'est le PSG qui pourrait rafler la mise. En passe de perdre son maître à jouer Franck Kessié au milieu, Milan est dans l'obligation de réagir et se serait renseigné auprès de Douglas Luiz, le milieu central brésilien d'Aston Villa selon La Gazzetta dello Sport. Le joueur est un cadre indispensable du club de Birmingham depuis 3 saisons, lui qui dispute environ une trentaine de matchs en Premier League à chaque nouvel exercice. Douglas Luiz a réalisé son meilleur bilan personnel cette saison avec 2 buts et 3 passes décisives en 34 rencontres de l'élite anglaise.

Quel milieu pour l'AC Milan à la rentrée ?

Estimé à plus de 36 millions d'euros selon le site allemand Transfermarkt, Douglas Luiz vaudrait à peine plus que Renato Sanches selon le journal L'Équipe (35M€). N'ayant jamais joué en Italie, un transfert à l'AC Milan pourrait être un tremplin dans sa jeune carrière. Douglas Luiz aurait d'ailleurs les clés du club lombard en cas d'arrivée. Malgré tout, la piste reste encore floue car les Rossoneri espèrent toujours signer Renato Sanches. L'international portugais (32 sélections, 3 buts) serait proche de signer au PSG, mais le club de la capitale aurait fait une première offre ridicule estimée à 10 millions d'euros.

Autrement dit, l'AC Milan peut toujours y croire, alors que le champion d'Italie va perdre Franck Kessié. Le taulier ivoirien de 25 ans a officialisé son départ il y a quelques jours, et devrait rejoindre le Barça pour quatre ans selon Fabrizio Romano. Avec en plus les futurs départs de Tiémoué Bakayoko et de Brahim Diaz, l'AC Milan se retrouvera avec un milieu réduit en juin 2023. Alexis Saelmaekers (sous contrat jusqu'en 2026), Ismael Bennacer (2024) ou encore Rade Krunic (2024) devraient eux être assurés de rester en Lombardie la saison prochaine. Une chose est sûre, Milan devrait continuer à s'activer dans le secteur.