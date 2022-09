OM Mercato : L’AC Milan proche de détourner une pépite de Marseille

Publié par Timothée Jean le 23 septembre 2022 à 15:10





Durant le mercato estival, l’AC Milan était proche de détourner une pépite de l’ OM. C’est le principal concerné lui-même qui l’évoque.

OM Mercato : L’AC Milan a tenté de recruter Jelle Van Neck

Hyperactif sur le marché des transferts, l’ OM s’est renforcé en nombre cet été. Le président marseillais Pablo Longoria et son équipe ont utilisé tous les moyens pour attirer de nouveaux joueurs à Marseille. Au total, douze nouvelles recrues sont venues renforcer l’équipe phocéenne durant ce mercato estival. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont également parvenus à mettre la main sur l’une des belles promesses du football belge, Jelle Van Neck.

Auteur de belles performances avec le FC Bruges en Youth League la saison passée, le joueur de 18 ans a rejoint gratuitement le club phocéen. Sauf que l’ OM n’était pas le seul club sur ce coup. L’AC Milan était aussi proche de jouer un vilain tour aux Marseillais pour le jeune gardien de but. Les Rossoneri ont entamé des négociations avec les représentants du jeune joueur en vue de le convaincre de signer en Lombardie cet été. Mais Jelle Van Neck n’a pas flanché et a finalement maintenu son choix en faveur de l’ OM. « Mon agent était en contact avec l'AC Milan et Marseille. Le club phocéen cherchait un gardien né en 2004 et remplissant plusieurs caractéristiques. C'est comme ça qu'ils sont venus vers moi », a-t-il confié dans une interview accordée au média Nieuwsblad.

OM Mercato : Jelle Van Neck ne pouvait pas refuser

Jelle Van Neck a rapidement été séduit par le projet marseillais. Alors, lorsque l’offre de l’Olympique de Marseille s’est présentée à lui, le jeune gardien de but n’a pas tergiversé. Il s’est engagé avec le club phocéen pour un contrat de 5 ans, soit jusqu’en juin 2027. « Un peu plus tard, une offre sous forme de contrat de cinq ans a suivi. Je ne pouvais vraiment pas refuser. Quand ce train passe, n'hésitez pas. Tu sautes dedans parce que c'est peut-être ta seule chance et qu'il n'y en aura jamais une seconde », a-t-il indiqué. Barré par une rude concurrence à son poste, le jeune gardien de but belge poursuit sa progression avec la réserve de l’ OM avant de prétendre à une place en équipe première.