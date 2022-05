ASSE Mercato : Succession de Dupraz, Caïazzo vise du lourd

Publié par Ange A. le 16 mai 2022 à 09:32

ASSE Mercato : Bernard Caïazzo vise un grand nom du championnat pour assurer la succession de Pascal Dupraz à l’AS Saint-Étienne.

ASSE Mercato : Pascal Dupraz vers la sortie chez les Verts

Le sort de l’AS Saint-Étienne dans l’élite sera connu lors de la dernière journée du championnat. Battu par Reims lors de sa dernière sortie, l’ ASSE peut au mieux terminer barragiste. Les Verts occupent actuellement l’avant-dernière place du championnat. Une fois la saison terminée, Pascal Dupraz devrait quitter son poste. Le technicien savoyard avait été recruté en décembre avec pour mission d’éviter la descente en Ligue 2. Mais il est encore loin du compte. Après la défaite contre Reims, il avait d’ailleurs ouvert la porte à un départ une fois son contrat arrivant à expiration. De son côté, Bernard Caïazzo aurait déjà un favori pour la succession de Dupraz à Sainté.

Kombouaré dans le viseur de Saint-Étienne

Selon les informations de Mohamed Toubache-TER, le co-président de l’AS Saint-Étienne est intéressé par le profil d’Antoine Kombouaré. Arrivé en cours de saison dernière, le technicien kanak avait évité de justesse la descente du FC Nantes en Ligue 2. Les Canaris avaient disposé de Toulouse lors des barrages pour assurer leur maintien dans l’élite. Il réalise une belle saison cette année avec le FCN, actuel 9e de Ligue 1 et vainqueur de la Coupe de France. Alors que les Jaune et vert sont qualifiés pour la Ligue Europa, l’avenir de Kombouaré reste un mystère.

Bien que son contrat expire en 2023, l’entraîneur nantais pourrait quitter son poste cet été. Il révélait récemment des tensions avec son président Waldemar Kita. Malgré ses rapports froids avec le tacticien, le patron du FCN avait ouvert la voie à une nouvelle prolongation de Kombouaré. Autant dire que Bernard Caïazzo ne dispose pas de sérieux arguments dans ce dossier, surtout que le maintien de l’ ASSE n’est pas encore assuré.