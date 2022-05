Atlético Mercato : Officiel, une légende rempile à Madrid !

Publié par Dylan le 16 mai 2022 à 14:10

Atletico Mercato : Troisième de Liga et assuré de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, l'Atlético Madrid peut également être confiant sur l'avenir d'une de ses légendes.

Atlético Mercato : Diego Simeone sera encore là en 2023

Alors que l'Atlético de Madrid a laissé filer le titre cette saison au profit du Real Madrid, le doute pouvait persister quant à l'avenir de l'emblématique entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone. Le technicien argentin, qui entraîne depuis maintenant plus de 10 ans le club madrilène, ne s'était pas encore prononcé sur son avenir la saison prochaine. C'est désormais chose faite.

En conférence de presse après le nul de son équipe à domicile face au FC Séville (1-1), l’entraîneur de l'Atlético a évoqué son avenir. Le technicien argentin, dont le contrat avec l'Atlético court jusqu’en juin 2024, a confirmé qu’il serait sur le banc colchonero la saison prochaine. « Il n'y a rien à objecter. Calmez-vous et, comme toujours, nous serons là », a déclaré Simeone lorsqu’il a été interrogé sur son avenir au club.

Le club ne comptait pas changer d'entraîneur

Selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, le conseil d'administration de l'Atletico n'a d'ailleurs eu aucun contact avec un autre manager. Le voisin du Real Madrid place encore toute sa confiance en Diego Simeone, qui a largement contribué à faire grandir le club sur la scène nationale et européenne.

Arrivé sur le banc madrilène lors de la saison 2011-2012, l'ancien milieu de terrain a remporté de nombreux trophées avec les Rojiblancos : 2 titres de champion d'Espagne (2014 et 2021), une Coupe du Roi (2013), une Supercoupe d'Espagne (2014), 2 Ligue Europa (2012 et 2018) et 2 Supercoupes d'Europe (2012 et 2018). Il est également parvenu à emmener deux fois son club de cœur en finale de la Ligue des Champions (2014 et 2016), une performance jamais réalisée par ses prédécesseurs. Entraîneur le plus victorieux de l'Atlético, « El Cholo » devrait continuer d’écrire des jolies pages de l'histoire du club madrilène.