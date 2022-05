OM Mercato : Le dossier Bamba Dieng est définitivement scellé !

Publié par Timothée Jean le 16 mai 2022 à 13:10

OM Mercato : Présent à la cérémonie des trophées UNFP et récompensé du plus beau but de la saison, Bamba Dieng a tranché pour son avenir.

OM Mercato : Bamba Dieng a déjà fait son choix

Un trophée de plus pour Bamba Dieng cette saison. Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avec le Sénégal, le jeune attaquant a été récompensé hier à la cérémonie des trophées UNFP. Il a obtenu le prix du plus beau but de la saison de Ligue 1 pour son ciseau face à Racing Club de Strasbourg. Une belle récompense pour la pépite sénégalaise qui réalise une saison convaincante à l’ OM.

Comptabilisant 8 buts et 3 passes décisives en 35 apparitions, toutes compétitions confondues, Bamba Dieng attire l’attention de plusieurs cadors européens. Son nom circule régulièrement du côté de la Premier League où Newcastle et West Ham envisageraient de l’attirer. Le club de Galatasaray serait aussi sur ses traces. Mais le jeune attaquant champion d'Afrique a déjà tranché pour son avenir.

Bamba Dieng ne songe pas à un départ de Marseille

En effet, lors de la cérémonie des trophées UNFP, Dieng a surtout été interrogé sur son avenir à l'Olympique de Marseille. Et la réponse du principal concerné est sans équivoque. À quelques jours de l’ouverture du mercato estival, l’attaquant polyvalent ne songe pas à un départ de l’OM. « Je serai Marseillais la saison prochaine », a-t-il assuré devant les médias. Ses éventuels prétendants sont donc prévenus, la sensation marseillaise n’a pas l’intention de bouger cet été. Reste à savoir si les dirigeants phocéens l’entendent de cette oreille.

Confronté à quelques soucis financiers, Marseille devra sans doute se séparer de quelques éléments lors du prochain mercato. Rappelons que l’OM risque de perdre une grosse somme d’argent s’il ne parvient pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Sampaoli et ses hommes, troisièmes de Ligue 1, devront impérativement s’imposer lors de la dernière journée du championnat face au RC Strasbourg, tout en espérant un faux-pas de l’AS Monaco, qui joue de son côté contre le RC Lens.