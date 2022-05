Clermont Foot Mercato : Un premier renfort chez les Clermontois

Publié par ALEXIS le 17 mai 2022 à 00:10

Clermont Foot Mercato : Maintenu en Ligue 1 pour sa première saison, CF63 va se renforcer en vue de l’exercice prochain, selon le président du club.

Clermont Foot Mercato : Le président Ahmet Schaefer annonce des renforts

Seizième de Ligue 1 et maintenu dans l’élite avant la dernière journée du championnat, Clermont Foot 63 se projette sur la saison prochaine. Dans des propos confiés à La Montagne, le président du club auvergnat a promis de renforcer son équipe pendant le mercato estival, afin de lui permettre de s’installer durablement en première division. Pour son deuxième exercice en Ligue 1, CF63 va accueillir des renforts. « On ne pourra pas refaire un recrutement à zéro euro (comme cette saison, ndlr) » a indiqué Ahmet Schaefer, avant de préciser : « on est conscient qu'il faudra faire autre chose, sans pour autant mettre le club en péril financièrement ». Pour réussir son marché d’été, le patron de Clermont Foot 63 promet « une augmentation » du budget du club, par ailleurs le plus faible de la Ligue 1 cette saison (soit 21 M€).

Muhammed-Cham Saracevic, de retour à Clermont

Le dirigeant clermontois a lâché ensuite un indice sur le mercato estival. Il a annoncé l’arrivée de « un ou deux joueurs » en provenance d’Autriche. En effet, Ahmet Schaefer est aussi actionnaire au sein du club autrichien de D2, Austria Lustenau. D’après les indiscrétions du journal régional, Muhammed-Cham Saracevic, jeune milieu offensif prêté au club autrichien, sera récupéré par Clermont Foot, après sa saison réussie avec Austria Lustenau. La pépite de 21 ans a été auteur de 15 buts et 10 passes décisives en deuxième division autrichienne cette saison et a terminé au 4e rang du classement des buteurs. Notons que Saracevic et n'a pas encore joué de match officiel avec l'équipe de Pascal Gastien. Depuis sa signature à Clermont en octobre 2020, l'international Espoir Autrichien (4 sélections) a été prêté d'abord à Vendsyssel FF (Danemark), puis évidemment à Lustenau.