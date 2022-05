PSG Mercato : Un deal énorme se prépare avec la Juventus !

Publié par Thomas G. le 17 mai 2022 à 21:04

PSG Mercato : Toujours en attente du choix de Kylian Mbappé, le Paris SG aurait proposé un échange étonnant à la Juventus.

PSG Mercato : Paris prépare un échange fou avec la Juve

Le Paris Saint-Germain est toujours en attente de la décision finale de Kylian Mbappé. L’attaquant français n’a officiellement pas encore annoncé son choix concernant son futur club, malgré une forte tendance à un départ vers le Real Madrid. En attendant le dénouement de ce dossier historique, les dirigeants parisiens ont déjà commencé à préparer le mercato estival.

En effet, le club de la capitale serait sur la piste d’un joueur de la Juventus de Turin. Le PSG aurait coché le nom de Moise Kean pour un retour cet été à en croire le journaliste Fabrizio Romano. L’attaquant italien avait porté les couleurs Rouge et Bleu durant une saison en 2020-2021. Après une saison à Paris, la Juve l’avait ensuite rapatrié pour un prêt de deux saisons (appartenant toujours à Everton). D'après l'insider italien, le Paris SG aurait proposé un échange à la Juve pour éviter de payer une indemnité de transfert et des discussions sont en cours entre les deux clubs. En parallèle, la Juve apprécie l'international argentin Leandro Paredes, poussé vers la sortie par la direction parisienne, de quoi entrevoir un échange entre les deux cadors cet été. Le club de la capitale recruterait ainsi Moise Kean à moindre coût et dans le même temps se débarrasserait d’un gros salaire.

Moise Kean pour remplacer Icardi ?

Auteur de prestations décevantes les rares fois où il a été titulaire cette saison, Mauro Icardi ne s'éternisera pas dans la capitale et se rapproche d'un départ cet été. Leonardo a placé l'attaquant argentin sur la liste des transferts et tente ainsi de le remplacer par un joueur plus solide à ce poste. Moise Kean reviendrait donc au PSG pour remplacer l’ancien capitaine de l’Inter Milan, qui, de son côté, a des touches en Angleterre comme en Italie.

Dans le même temps, le PSG va devoir également devoir régler la situation d’Arnaud Kalimuendo. L’attaquant prêté au RC Lens a une nouvelle fois été étincelant cette saison. Le natif de Suresnes, auteur de 12 buts chez les Sang et Or cette saison, est sous contrat jusqu’en 2024 avec le Paris SG. Ses belles performances pourraient toutefois lui permettre d'avoir une chance au sein de l’effectif pléthorique du PSG la saison prochaine.