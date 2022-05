Stade Rennais Mercato : Tottenham se lance sur une star du SRFC

Publié par Dylan le 17 mai 2022 à 16:04

Stade Rennais Mercato : En bonne position pour jouer l'Europe la saison prochaine, le SRFC pourrait en parallèle perdre l'un de ses meilleurs joueurs.

SRFC Mercato : Martin Terrier pisté par les Spurs

Alors que le sprint final en Ligue 1 va toucher à sa fin, le Stade Rennais est toujours dans l'incertitude concernant son sort européen. Tout est encore possible à une journée de la fin du championnat de France. 4e de Ligue 1 avec 65 points, Rennes peut viser la Ligue des Champions (3 points de retard sur l'OM, 4ème, qui possède une moins bonne différence de buts), la Ligue Europa (2 points d'avance sur le 5ème Strasbourg) ou la Ligue Europa Conférence (2 points d'avance sur le 6ème Nice) mais peut également tout perdre en une soirée.

L'entraîneur rennais, Bruno Génésio, doit également gérer l'arrivée du mercato estival qui approche à grands pas (10 juin). Si Jérémy Doku devrait rester au SRFC, ce n'est pas le cas de tous. L'avenir de l'attaquant français Martin Terrier, nommé au Trophée UNFP du meilleur joueur de la saison en Ligue 1, sème le trouble. Déjà courtisé par Naples, l'ancien Lyonnais est désormais pisté par un autre grand d'Europe : Tottenham.

Une proposition déjà en cours pour Martin Terrier

Selon la presse italienne, l'actuel 4e de Premier League suivrait de très près la saison de Martin Terrier et lui aurait déjà préparé une offre. Auteur de 21 buts et 3 passes décisives en 36 matchs en Ligue 1, l'attaquant rennais est tout simplement l'un des joueurs les plus décisifs cette saison dans le championnat de France. Deuxième meilleur buteur juste derrière un certain Kylian Mbappé, Martin Terrier réalise sa meilleure saison tout club confondu.

Alors que le SRFC est en passe de perdre plusieurs cadres à l'issue de la saison (Nayef Aguerd, Benjamin Bourigeaud), le départ de Martin Terrier serait évidemment un coup dur pour le club breton. De son côté, l'attaquant français, récemment présélectionné en Équipe de France pour la Ligue des Nations, s'est déjà exprimé sur son avenir auprès de Prime Video dimanche dernier. « On verra comment ça se passe en fin de saison mais je suis sous contrat jusqu'en 2025. Je suis épanoui ici, je suis content d'être là », avait-il déclaré, laissant le flou planer sur son avenir. Mais sa décision ne devrait plus tarder, alors que le Stade Rennais a un dernier match important à disputer à Lille le 21 mai.