Stade Rennais Mercato : Juve, une grande nouvelle se confirme au SRFC

Publié par Dylan le 10 mai 2022 à 20:50

Stade Rennais Mercato : Alors que plusieurs joueurs du SRFC pourraient partir durant le mercato estival, un buteur a quant à lui fait le choix de rester.

SRFC Mercato : Malgré l'intérêt de la Juve, Jérémy Doku va rester

Souvent blessé cette saison, le jeune ailier droit belge Jérémy Doku (19 ans) n'a pas pu aider le Stade Rennais comme il le voulait. Avec seulement 12 matchs disputés pour 1 but et 2 passes décisives cette saison, l'international belge souhaitait pourtant améliorer son rendement de l'année dernière (2 buts et 3 passes décisives en 30 matchs disputés). Mais les blessures auront eu raison de l'ancien d'Anderlecht pendant plusieurs mois. De retour dans le groupe rennais face à Saint-Etienne en championnat samedi (victoire 2-0), Jérémy Doku veut cette fois-ci s'imposer sur le long terme avec le SRFC.

Malgré les intérêts de plusieurs clubs européens dont la Juventus de Turin, l'ailier belge veut confirmer chez les Rouge et Noir et enfin exploser aux yeux du monde. Une tendance confirmée ce mardi par la RTBF, qui dévoile que le joueur " aimerait rester à Rennes cet été pour poursuivre sa progression et avoir une chance de participer au Mondial cet hiver. Le joueur se dit prêt à changer ses habitudes personnelles à ses frais (diététicien, kiné etc.) ". Sous contrat jusqu'en juin 2025, Jérémy Doku a encore beaucoup à offrir au SRFC, lui qui n'honore que sa 2e année de contrat au club.

La Coupe du Monde en ligne de mire

Si Jérémy Doku a fait le choix de rester, c'est aussi parce qu'il y voit l'opportunité de montrer toute l'étendue de son talent auprès de son sélectionneur national, Roberto Martinez. Le jeune Diable Rouge (10 sélections, 2 buts) espère rallier le groupe belge qui voyagera au Qatar en décembre prochain, en vue de la Coupe du Monde 2022.

Depuis plusieurs années et son éclosion à Anderlecht, le jeune buteur de 19 ans a impressionné en Europe : Liverpool, le FC Barcelone et la Juventus de Turin se sont notamment intéressés de près à son profil, sans formuler d'offre pour autant ces dernières années. Les blessures à répétition du joueur ne l'ont évidemment pas aidé à attirer davantage cette saison. Sa valeur marchande, elle, n'a que très bougé, passant de 26 à 22 millions d'euros selon Transfermarkt. Jérémy Doku pourrait être un très bon joker en attaque pour le Stade Rennais la saison prochaine voire un titulaire de choix si sa condition physique s'améliore. De bon augure pour Bruno Genesio et les Rouge et Noir.