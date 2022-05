Stade Brestois Mercato : Énorme annonce sur l’avenir de Belaïli

Publié par Ange A. le 19 mai 2022 à 03:20

Stade Brestois Mercato : En fin de contrat au SB29, Youcef Belaïli est sur les tablettes de clubs plus huppés du championnat.

Libre lors du dernier mercato d’hiver, Youcef Belaïli a rejoint le Stade Brestois. L’ailier algérien a été libéré par Qatar SC malgré son sacre avec les Fennecs à la Coupe du monde arabe. Il a notamment été l’un des grands artisans de ce triomphe avec ses deux réalisations et trois passes décisives. Son contrat avec le club finistérien arrive à expiration cet été. L’ailier algérien réalise une belle fin de saison avec le club finistérien, actuel 11e de Ligue 1 Uber Eats. Le champion d’Afrique 2019 a inscrit deux buts et délivré autant de passes décisives lors des quatre dernières sorties de Brest.

Au vu de sa situation contractuelle et de ses récentes performances, plusieurs écuries s’intéressent à l’attaquant passé par Angers. Père et agent du joueur, Abdelhafid Belaïli a révélé des intérêts de plusieurs clubs du championnat pour son poulain. « Nice, Lille et Toulouse veulent les services de Youcef, et la porte reste ouverte pour négocier », a-t-il indiqué dans les colonnes de La Gazette du Fennec.

Brest toujours dans la course pour Belaïli ?

Alors que d’autres clubs du championnat s’intéressent à Youcef Belaïli, le Stade Brestois n’a pas dit son dernier mot pour son international algérien. Le Onze Mondial révélait que Brest comptait prolonger le contrat de son ailier âgé de 30 ans. Lequel s’était d’ailleurs engagé avec le SB29 avec une option de trois ans. Outre cette concurrence locale, le club finistérien devrait également se méfier d’autres prétendants à l’étranger.

Un temps annoncé vers la sortie, Youcef Belaïli serait également courtisé par des clubs grecs comme l’Olympiakos, l’Aris Salonique et l’AEK Athènes. Un intérêt des Qataris d’Al-Garafa pour Belaïli avait même été révélé par Al Arab. Autant dire que l’avenir de l’ailier algérien est parti pour agiter le prochain mercato estival.