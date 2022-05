PSG Mercato : Di Maria, coup de théâtre renversant au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 mai 2022 à 05:26

PSG Mercato : Libre en juin, Angel Di Maria est annoncé proche de la Juve. Mais rien n’est encore signé et un revirement ne serait pas à exclure au Paris SG.

PSG Mercato : Une dernière chance pour Di Maria avec le Paris SG ?

Débarqué en août 2015 en provenance de Manchester United pour 63 millions d’euros, Angel Di Maria s’apprête à faire ses adieux au Paris Saint-Germain puisque son bail n’a pas été renouvelé. Mais selon le journaliste Laurent Perrin du quotidien Le Parisien, si le club parisien n'organise pas d’hommage officiel pour Di Maria lors du dernier match de la saison contre le FC Metz, le 21 mai au Parc des Princes, c’est parce qu'il qu'il existe encore une possibilité pour que l'ailier argentin de 34 ans signe un nouveau contrat.

En effet, le média régional explique que la direction parisienne laisse la latitude à son futur entraîneur de décider de l’avenir de l’ancien milieu offensif du Real Madrid. Mais aux dernières nouvelles, Di Maria, déçu et furieux, aurait d’ores et déjà pris les choses en main pour la suite de sa carrière.

PSG Mercato : Déjà trop tard pour le Paris SG avec Di Maria ?

À en croire les informations du journaliste Abdellah Boulma, Angel Di Maria souhaiterait poursuivre et terminer sa carrière européenne au Paris Saint-Germain. Le natif de Rosario était même disposé à baisser considérablement son salaire pour rester une saison de plus dans la capitale. Mais le compatriote de Lionel Messi aurait finalement compris qu’il n’aurait que très peu de chance de se voir offrir un nouveau contrat avec les Rouge et Bleu. Il serait donc en passe de s’engager officiellement en faveur de la Juventus Turin.

En effet, le Corriere della Sera confirme que Di Maria devrait prochainement rejoindre les rangs des Bianconeri. Après une ultime rencontre entre l’agent du joueur, Jorge Mendes, et les dirigeants de la Vieille Dame, les deux parties auraient trouvé un accord autour d’un contrat d'un an plus une seconde année en option avec à la clé un salaire de 7millions d’euros annuels. L'officialisation du deal devrait même intervenir rapidement.

PSG Mercato : La réponse est tombée pour Angel Di Maria

Le quotidien L’Équipe assure ce jeudi soir que, sauf énorme revirement de dernière minute, El Fideo va effectivement quitter le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison. Sa direction n’ayant pas accepté de lever l’option d’une saison supplémentaire contenue dans son contrat actuel. Et alors qu’un hommage n’était pas prévu pour l’ancien pensionnaire du Benfica Lisbonne, le quotidien sportif explique que « conscient de la place prise par son gaucher dans sa récente histoire, le PSG travaillait, ces dernières heures, à lui rendre hommage pour sa dernière sortie au Parc des Princes. »