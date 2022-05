Stade Brestois Mercato : La décision de Belaïli est tombée

Publié par Ange A. le 20 mai 2022 à 03:26

Stade Brestois Mercato : En fin de contrat avec Brest, Youcef Belaïli s’est exprimé sur son futur et a dévoilé sa prochaine destination.

Stade Brestois Mercato : Youcef Belaïli a tranché pour son avenir

Le Stade Brestois s’est offert les services de Youcef Belaïli lors du dernier mercato d’hiver. L’ailier algérien, alors libre de tout contrat, s’est engagé jusqu’au terme de la saison avec le SB29. Le club finistérien disposerait d’ailleurs de trois ans en option. Après des débuts difficiles avec Brest, l’ailier de 30 ans réalise une belle fin d’exercice. Il compte 2 réalisations et une passe décisive lors des quatre dernières sorties de l’actuel 11e de Ligue 1 Uber Eats. Au vu de ses performances, Belaïli se retrouve courtisé par plusieurs autres formations du championnat. Interrogé par Ouest France et Le Télégramme, l’attaquant brestois a assuré qu’il évoluera toujours en Ligue 1 la saison prochaine.

Quel club pour Belaïli cet été ?

« Normalement l’année prochaine je reste en Ligue 1, pour marquer beaucoup de buts et faire des passes décisives », a assuré Youcef Belaïli. Reste donc à savoir dans quelle écurie évoluera l’international algérien. Alors qu’une prolongation de Belaïli avec le SB29 reste possible, d’autres clubs de l’élite s’intéressent à son profil. « Nice, Lille et Toulouse veulent les services de Youcef, et la porte reste ouverte pour négocier », a indiqué Abdelhafid Belaïli, le père de l’attaquant du Stade Brestois, dans les colonnes de La Gazette du Fennec.

Avec ces récentes mises au point, Youcef Belaïli semble donc parti pour rester en Ligue 1. Ses prétendants grecs que sont l’Olympiakos, l’Aris Salonique et l’AEK Athènes doivent creuser d’autres pistes. Idem pour Al Garafa qui espérait rapatrier l’Algérien au Qatar cet été.