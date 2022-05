Barça Mercato : Laporta se rapproche d'un deal énorme à Naples !

Publié par Thomas G. le 20 mai 2022 à 13:56

Barça Mercato : Un gros coup se précise à Naples

À l'origine de l'intronisation de Xavi cette saison mais aussi des nombreuses arrivées lors du mercato hivernal, Joan Laporta remue ciel et terre pour revigorer une équipe blaugrana lancinante. L’objectif est de bâtir un effectif compétitif pour remporter un maximum de trophées la saison prochaine. Ainsi, le président catalan chercherait une solution pour une piste prioritaire du FC Barcelone cet été et serait proche d'y parvenir.

Courtisé par plusieurs écuries en Europe dont le PSG, Kalidou Koulibaly est fortement pressenti pour quitter Naples ces prochaines semaines, après 8 saisons passées là-bas. Pour le laisser filer, les Napolitains réclament 40 millions d’euros, une somme importante qui complique la tâche au Barça, dont les finances restent très fragiles. En conséquence, le dossier n’avance pas alors que Barcelone s’est déjà mis d’accord avec les représentants du champion d’Afrique. Pour satisfaire les Azzurri, le FC Barcelone souhaiterait, selon le Mundo Deportivo, ajouter un joueur dans la transaction et ainsi faire baisser la note.

Pjanic comme solution ?

Selon CalcioMercato, Joan Laporta aurait proposé Miralem Pjanic à Naples pour réduire le coût de la transaction. Cette offre pourrait convaincre les Napolitains qui, à l'instar d'autres cadors italiens, vouent un grand intérêt pour l'international bosnien. De plus, l’entraîneur Luciano Spaletti souhaite renforcer son milieu de terrain avant de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

L’arrivée de Miralem Pjanic, qui a l’expérience de la compétition et un très bon passé en Serie A, ferait l’unanimité à Naples. Par ailleurs, l’ancien joueur de l’OL sort d’une saison pleine avec Besiktas, ce prêt lui a permis d’engranger de la confiance et du temps de jeu. En cas d’accord avec les Azzurri, Kalidou Koulibaly pourrait ainsi filer vers la Catalogne et le Barça, pour l'un des gros coups de ce mercato estival. Il pourrait être la troisième recrue barcelonaise après Andreas Christensen et Franck Kessié.