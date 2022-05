OM Mercato : Thauvin, les Tigres posent leur condition pour Payet

Publié par Ange A. le 20 mai 2022 à 10:26

OM Mercato : Joueur le plus décisif de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet serait toujours courtisé par les Tigres de Monterrey.

OM Mercato : Dimitri Payet dans le viseur des Tigres

Pour son dernier match de la saison contre Strasbourg, l’Olympique de Marseille ne pourra pas compter sur Dimitri Payet. La saison du meneur offensif marseillais s’est terminée en demi-finale retour de la Conference League face à Feyenoord. Touché au mollet, l’international tricolore ne rejouera plus de la saison. Il a réalisé une belle campagne avec Marseille. Auteur de 16 buts et 11 passes décisives, le Réunionnais âgé de 35 ans est le Marseillais de cette saison. Ses performances font écho jusqu’au Mexique. Ces derniers jours, un intérêt des Tigres de Monterrey pour le milieu international avait été révélé. Le club mexicain a réalisé de jolis coups en Provence en recrutant tour à tour André-Pierre Gignac en 2015 et Florian Thauvin l’été dernier.

La condition des Tigres pour recruter Payet

Selon les informations de la presse mexicaine, les Tigres de Monterrey ne passeront à l’offensive qu’à une seule condition. Le club mexicain ne passera à l’action pour obtenir la signature de Dimitri Payet qu’en cas de départ de Florian Thauvin. L’ailier de 29 ans réalise une première saison poussive avec ses 5 buts et 3 passes décisives en 26 matchs. Arrivé l’été dernier en tant qu’agent libre, l’ancien de l’OM pourrait déjà quitter le Mexique, bien qu’il soit encore sous contrat jusqu’en 2026. De même, les Tigres ne comptent pas encore ouvrir ce dossier en raison des relations tendues entre Thauvin et Payet.

Recruter le numéro 10 olympien ne s’annonce pas une tâche aisée pour le pensionnaire de Liga MX. Définitivement revenu à l’Olympique de Marseille en 2017, le milieu offensif est encore sous contrat jusqu’en 2024. Il ne cache plus d’ailleurs son désir d’y terminer sa carrière.