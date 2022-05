ASSE Mercato : Un club de Liga se lance sur un buteur stéphanois !

Publié par ALEXIS le 20 mai 2022 à 11:56

ASSE Mercato : Malgré une saison décevante et une menace de relégation, Saint-Etienne pourrait prochainement boucler une vente du côté de la Liga.

ASSE Mercato : Denis Bouanga visé par le Celta Vigo

L’ ASSE est 19e et relégable en Ligue 2, avant le dernier match du championnat, contre le FC Nantes, samedi (21h). L’équipe stéphanoise jouera donc sa survie en Ligue 1 au stade de la Beaujoire contre des Canaris, qualifiés pour la Ligue Europa la saison prochaine. Dans le dur collectivement, certains joueurs de l’AS Saint-Étienne ont néanmoins montré de belles choses individuellement. C’est le cas de Denis Bouanga, actuel 2e meilleur buteur des Verts (avec 9 buts et 5 passes décisives), derrière Wahbi Khazri (auteur de 10 buts).

En Ligue 1, l’OGC Nice de Christophe Galtier et le LOSC de Jocelyn Gourvennec seraient intéressés par le profil de l’international gabonais (26 sélections, 7 buts). En Espagne, le nom de ce dernier serait toujours sur le calepin du Celta Vigo, qui avait déjà tenté de le recruter, à en croire Evect. Des clubs de Bundesliga (en Allemagne) se sont également renseignés sur le N°20 de l'équipe stéphanoise. Le club espagnol serait toutefois le plus avancé sur le dossier à l'heure actuelle. L'idée des dirigeants galiciens serait d'associer le Gabonais au mythique Iago Aspas en pointe, pour une attaque de feu.

7 M€, le départ du Gabonais se précise

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, Denis Bouanga (27 ans) ne sera pas retenu par l' ASSE en cas d’offre intéressante. Il fait partie des quelques joueurs stéphanois dont la cote est proche de 10 millions d'euros (7 millions d'euros précisément selon Transfermarkt). Vu le nombre de courtisans du polyvalent ailier, le club ligérien pourrait faire une bonne affaire sur sa vente.

D’ailleurs, L’Équipe confirme qu’il dispose d’un bon de sortie cet été. En effet, Sainté est obligé de transférer Denis Bouanga, car il serait libre de signer avec le club de son choix dès janvier. Évidemment, une probable descente des Verts en Ligue 2 pourrait accélérer son départ du Forez. Dans le même temps, les Verts pourraient perdre leur attaquant tunisien Wahbi Khazri, lui aussi fortement pressenti sur le départ à l'issue de son contrat en juin. De quoi annoncer un grand changement au sein du club ligérien cet été.