PSG Mercato : Doha tente un improbable pari pour l’après-Pochettino

Publié par JEAN-LUC D le 21 mai 2022 à 07:26

PSG Mercato : Alors que la piste Zinedine Zidane est revenue à la surface, le Paris SG aurait ouvert un autre dossier pour la succession de Pochettino.

PSG Mercato : Un ancien du Real Madrid pour remplacer Pochettino ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino est annoncé sur le départ depuis de nombreuses semaines et tout semble à croire que le technicien argentin ne sera pas sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Pour sa succession, de nombreux noms ont été évoqués, comme Zinedine Zidane, Antonio Conte, Thiago Motta, Mikel Arteta, Sergio Conceiçao et plus récemment Marcelo Gallardo.

Et d’après les dernières informations relayées par le journaliste Matteo Moretto de Sky Sport, le Qatar viserait également l’actuel coach du FC Séville, Julen Lopetegui. Malgré la qualification du club andalou, 4e de Liga, pour la prochaine Ligue des Champions, l’ancien sélectionneur de l’Espagne, trop contesté à son goût, voudrait changer d’air au terme de la saison. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le technicien espagnol possède tout de même une clause dans son contrat lui permettant de partir au terme de la saison.

Selon le journaliste José Manuel Garcia, Lopetegui aurait d'ailleurs reçu une offre importante d'un autre club. Matteo Moretto précise que les dirigeants parisiens étudieraient de près ce dossier et envisageraient de passer à l’action en cas de départ de Pochettino. Pendant ce temps, le successeur de Thomas Tuchel s’accroche à son poste à Paris.

PSG Mercato : Pochettino lâche une grosse annonce sur son avenir

Nommé en janvier 2021 et disposant encore d’une année de contrat, Mauricio Pochettino ne se voit pas jeter dehors aussi facilement. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’ancien manager de Totteham a envoyé un message clair à Nasser Al-Khelaïfi et aux dirigeants du Paris Saint-Germain.

« Je ne vois pas de raisons pour lesquelles je ne serais plus là la saison prochaine. J'ai encore une année de contrat », a lancé l’Argentin de 50 ans à la veille du dernier match de la saison, contre le FC Metz au Parc des Princes. Autrement dit, le Paris SG devra payer pour se débarasser de lui.