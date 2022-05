Stade Rennais Mercato : Un grand buteur visé par le SRFC !

Publié par Gary SLM le 21 mai 2022 à 11:57

Stade Rennais Mercato : Un grand buteur pourrait rejoindre les rangs du SRFC dans les prochaines semaines. Florian Maurice travaille dans ce sens.

On croise les doigts au Stade Rennais

Le Stade Rennais sera situé dans la soirée de ce samedi sur sa saison prochaine. Même s’il n’a plus toutes les cartes entre ses mains pour cette soirée, Rennes peut se qualifier pour l’ Uefa Ligue des champions s’il bat le LOSC et que l’OM se fait surprendre par le Racing Club de Strasbourg. Le match de ce samedi, le dernier du championnat Ligue 1, est donc le plus important pour le club cette saison.

Qui dit fin de saison dit début du mercato estival qui va rythmer la vie des clubs. Les emplettes du SRFC seront conditionnées par son dernier match qui pourrait lui assurer une place en Champions League. Le Stade Rennais va recruter selon la compétition à laquelle il sera qualifié pour la saison prochaine.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC vise un grand buteur

Florian Maurice, le directeur sportif du club de Rennes a commencé à anticiper le mercato estival qui va bientôt ouvrir ses portes. Mohamed TOUBACHE-TER a annoncé dans une publication sur son compte Twitter : « On attend de voir où terminera le Stade Rennais mais son board pense à un très très bon attaquant… en cas de qualification européenne !!! »

L’Insider n’a cependant donné aucun nom du joueur offensif qui serait ciblé par les Rouge et Noir et encore moins le nom de son club actuel. Il était prévisible que la direction du club breton se lancerait dans les prochains jours aux trousses de plusieurs footballeurs, surtout des attaquants.

Au club, les rumeurs d’un possible départ de Serhou Guirassy circulent. Même s’il devait rester au SRFC, Serhou Guirassy devrait être mis en concurrence avec un nouvel attaquant que voudrait recruter l’entraîneur Bruno Génésio. Le manager Rennais est lui-même sous contrat jusqu'en juin 2023. Les négociations pour la prolongation de son contrat ont déjà commencé.