Mercato PSG : La messe est dite pour Kylian Mbappé !!!

Publié par Gary SLM le 21 mai 2022 à 15:27

Le mercato PSG commence bien avec la prolongation du contrat de Kylian Mbappé que s’apprête à annoncer le président du Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Kylian Mbappé a bien choisi le PSG

Ça y est, Kylian Mbappé, après avoir créé le suspense ces derniers mois, va bien prolonger son contrat avec le PSG. Autant dire que le mercato du club de la capitale s’annonce mouvementé puisque de grosses promesses ont été faites à l’attaquant de l’équipe de France.

Kylian Mbappé va parler dimanche de son avenir. Sans grand doute, l’attaquant parisien va rester fidèle au Paris Saint-Germain. C’est ce qu’il devrait annoncer dans la journée de dimanche, selon plusieurs sources. La dernière en date vient tout droit d’Italie, du célèbre Gianluca Di Marzio, spécialiste des dossiers mercato de Sky Sport.

Selon le journaliste, « Plus de doutes, Mbappe restera en PSG où il renouvellera son contrat.» Cette information est aussi partagée par une source tout aussi crédible, Pablo Polo, journaliste francophone très proche de Florentino Pérez, le président du Real Madrid.

Ce dernier a expliqué dans les colonnes de Marca que du côté du Real Madrid, c’est un coup dur pour les dirigeants. Ces derniers n’arriveraient pas à comprendre comme le PSG a fait pour changer une décision aussi ferme de Kylian Mbappé de rejoindre leur maillot. « Ils sont habitués à voir de grands joueurs au Real Madrid et ils ne comprennent pas, mais c’est vrai que pour Kylian (Mbappé), c’est un plus gros challenge de gagner la Ligue des champions avec le PSG qu’avec Madrid qui l’a gagnée déjà 13 fois.»

Mercato du Paris SG : C'est le Paris Saint-Germain qui a bien le dernier mot

Et les assurances sur la prochaine annonce de l’attaquant français du Paris Saint-Germain ne cessent de tomber. Anton Meana, dans l’émission Carrusel Deportivo, a clairement affirmé qu’il « semble impossible que Mbappé vienne à Madrid. » Selon cette source, « Le Real Madrid, que l’on dit nerveux, ne décroche pas le téléphone. »

Ces derniers mois, le club espagnol avait pourtant massivement encouragé la diffusion de la rumeur de l’arrivée prochaine de Kylian Mbappé sous ses couleurs. Entre « dossier déjà bouclé » et « précontrat scellé » annoncés par la presse espagnole, les dirigeants madrilènes affichaient une telle confiance qui contraste ces dernières heures avec leur actuel profil bas. Il faut dire que le club parisien a mis les gros moyens pour empêcher le débauchage de son joueur.

Nasser Al-Khelaïfi l’avait dit, Kylian Mbappé va prolonger et il est sur le point de démontrer au monde du foot qu’il n’a qu’une parole. Toutes les sources indiquent, comme Daniel Riolo il y a plus de six mois, que le buteur du Paris Saint-Germain va demeurer sous les couleurs de l’équipe de capitale et que le Parc des Princes sera le jardin qu'il va partager avec Lionel Messi et Neymar les années à venir.