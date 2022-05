PSG Mercato : L’émir du Qatar arrive à Paris, Zidane annoncé !

Publié par JEAN-LUC D le 22 mai 2022 à 07:22

PSG Mercato : Après avoir gagné la bataille pour Kylian Mbappé face au Real Madrid, le Paris SG pourrait également s’offrir les services de Zinedine Zidane.

PSG Mercato : Le cheikh Al Thani attendu à Paris lundi

La prolongation de Kylian Mbappé désormais dans la boîte, le Paris Saint-Germain va à présent se pencher sur la question de l’entraîneur puisque Mauricio Pochettino devrait bien faire ses valises cet été, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023. Et selon le journaliste Fabrice Hawkins, « l’émir du Qatar, qui a fait de Zinedine Zidane sa priorité, est attendu à Paris prochainement. À partir de lundi, il va mener des réunions. L’organigramme du club devrait changer. »

Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, l’ancien numéro 10 de l’équipe de France pourrait ainsi reprendre du service à Paris. En effet, si les dirigeants parisiens ont songé à des noms comme Antonio Conte, Joachim Löw, Thiago Motta, Sergio Conceicao, Marcelo Gallardo ou encore Julen Lopetegui, le grand rêve des Rouge et Bleu se nomme « Zizou » que les propriétaires qataris veulent voir remplacer Pochettino la saison prochaine. Pour y parvenir, ils seraient prêts à faire des folies.

PSG Mercato : Un contrat irrefusable attend Zidane au Paris SG

D’après le journaliste d’ESPN, Julien Laurens, Zinedine Zidane reste le grand favori du PSG en cas de licenciement de Mauricio Pochettino. Et selon informations du portail Canal Supporters, « le PSG négocie actuellement avec Zinedine Zidane pour être son prochain entraîneur. » Si la prolongation de Mbappé peut être un solide argument pour convaincre Zinedine Zidane de la solidité du projet parisien, Nasser Al-Khelaïfi dispose également de moyens illimités pour offrir à l’ex-coach du Real Madrid un contrat en or.

Le journal ibérique OK Diario assure à ce sujet que le Paris SG aurait prévu de faire du Marseillais de 49 ans l’entraineur le mieux payé du monde avec un salaire au-dessus de celui de Diego Simeone à l’Atlético Madrid, soit plus de 23 millions d’euros par an. Suffisant pour convaincre le champion du monde 1998 de venir prendre la succession de Mauricio Pochettino ?

Affaire à suivre…