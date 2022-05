ASSE Mercato : Après Nantes, Dupraz lâche une bombe sur son futur

Publié par JEAN-LUC D le 22 mai 2022 à 18:15

ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne s’est offert les barrages après son match nul à Nantes. Après cette rencontre, Pascal Dupraz a évoqué son avec les Verts.

ASSE Mercato : Pascal Dupraz « bientôt disponible. »

Après le match nul obtenu samedi soir sur la pelouse du FC Nantes (1-1), lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne s’est offert un barrage contre l’AJ Auxerre, le représentant de Ligue 2, en vue de son maintien en Ligue 1. Et cette double confrontation à venir contre l’AJA pourrait bien être les derniers moments de Pascal Dupraz sur le banc des Verts. Invité des Grandes Gueules du Sport sur RMC ce dimanche, le technicien de 59 ans s'est quelque peu livré sur son avenir. Un avenir incertain et qui n'est évidemment pas la priorité du moment.

« Mon avenir ? C’est le cadet de mes soucis. On a un deal avec les dirigeants de l'ASSE, qui se comportent merveilleusement bien. Ce deal va jusqu'au dernier match de compétition. Ensuite, tranquillement, si tout va bien, on commencera par boire un verre et on verra ce que l'avenir nous réserve », a expliqué Dupraz.

Ancien consultant pour les Grandes Gueules, l’ancien coach de Toulouse a aussi ironisé en lançant notamment : « vous me manquez. Si vous m'acceptez, je suis bientôt disponible. » Pour les barrages à venir, Dupraz sait ce que la partie ne sera pas facile, mais il fait confiance à ses joueurs pour obtenir le maintien des Verts au soir du match retour contre l’AJ Auxerre.

ASSE Mercato : Pascal Dupraz sait déjà ce qui l’attend pour les barrages

La rencontre aller aura lieu ce jeudi et le retour ce dimanche, avec l'avantage de jouer à Geoffroy-Guichard pour l’AS Saint-Étienne. Après avoir maintenu Toulouse, une autre mission attend le Savoyard avec l'objectif de sauver une équipe historique qui n’a plus été en Ligue 2 depuis 2004.

« C’est un club à forte pression populaire. Plusieurs escadrons de CRS sont venus nous accueillir à l'aéroport ce matin. On mesure l’attente des supporters et ce que à quoi nous avons échappé, si d’aventure, nous avions échoué dans notre quête de barrage », a commenté Pascal Dupraz, qui sait donc ce qui l’attend avec ses hommes contre l’AJA.