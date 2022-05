Clermont Foot Mercato : Khaoui en passe de rester au CF63

Publié par Dylan le 23 mai 2022 à 16:14

Clermont Foot Mercato : Assuré de se maintenir en Ligue 1, le CF63 doit maintenant gérer le mercato estival et le cas Saif-Eddine Khaoui.

Clermont Foot Mercato : Que faire de Saif-Eddine Khaoui ?

Le Clermont Foot s'est maintenu en Ligue 1 pour sa première fois dans le plus grand championnat de France. Terminant à la 17e place avec 36 points, le CF63 peut désormais se concentrer sur le mercato estival et sur la saison prochaine. Si plusieurs joueurs sont sur le départ (Mohamed Bayo, Jason Berthomier, Akim Zedadka..), d'autres pourraient rejoindre l'Auvergne (Mory Diaw, Jordy Gaspar). Mais un cas interroge particulièrement à Clermont : celui de Saif-Eddine Khaoui.

Libéré de tout contrat par l'Olympique de Marseille, le milieu de terrain tunisien de 27 ans s'était engagé en faveur de Clermont l'été dernier pour une durée d'un an, dont une en option. Alors que le club auvergnat s'est maintenu, Khaoui reste muet concernant son avenir. Partira, partira pas ? C'est la question que tous les médias se posent.

Clermont Foot Mercato : Khaoui, « On va avoir une discussion »

Cette saison, Saif-Eddine Khaoui a disputé 23 matches de Ligue 1 pour un petit but inscrit. S'il n'a pas été flamboyant sous les couleurs clermontoises, il s'est intégré au style de jeu prôné par Pascal Gastien, le coach du CF63 qui s'en sert pour renforcer l'entrejeu. Questionné sur l'avenir de Khaoui, Pascal Gastien a tenu à clarifier la situation. « On va avoir une discussion avec lui et savoir ce qu'il souhaite. Il a évidemment en vue la Coupe du Monde au Qatar. Après, je comprends qu'à un moment donné, à partir du moment où moi je ne lui promets rien, il a envie d'ailleurs pour être sûr ou quasiment sûr de jouer. Même si dans le football, être sûr de jouer, ça ne veut pas dire grand-chose » , a indiqué l'entraîneur auvergnat dans des propos rapportés par le journal local La Montagne.

De son côté, le joueur de 27 ans vient de terminer sa saison avec le Clermont Foot et ne devrait donc pas tarder à apporter des nouvelles concernant son avenir. Après avoir été mis au placard par l'OM pendant plusieurs saisons, Saif-Eddine Khaoui pourrait s'affirmer en Auvergne ou tenter une autre aventure à l'étranger. En tout cas, le Clermont Foot semble prêt à vouloir le garder.