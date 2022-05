OM Mercato : De bonnes nouvelles arrivent pour Pablo Longoria

Publié par Timothée Jean le 23 mai 2022 à 14:45

OM Mercato : Menacée d’une interdiction de recrutement, la direction marseillaise peut souffler. Pablo Longoria devrait pouvoir recruter cet été.

La qualification pour la prochaine Ligue des Champions aura un impact considérable sur le prochain recrutement de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen aura en effet des moyens financiers plus importants pour mener à bien son prochain recrutement estival. Cependant, une menace plane toujours sur le recrutement de l’ OM.

En janvier dernier, la FIFA avait prononcé une interdiction de recrutement à l' OM pour deux mercatos par rapport au litige avec Watford dans le dossier Pape Gueye. Face à cette décision, les dirigeants marseillais ont rapidement fait appel auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), bénéficiant ainsi d’une suspension de la sanction. L’instance étudie à présent cette affaire et devrait rendre son verdict le 9 juin prochain, à la veille de l’ouverture du marché des transferts en France. En attendant, l’Olympique de Marseille croise les doigts en vue d’obtenir gain de cause.

Toutefois, ce prochain jugement ne devrait pas pour autant freiner l’ OM dans ses ambitions. L’Équipe assure que le président marseillais, Pablo Longoria devrait bel et bien recruter lors du prochain mercato. En raison des difficultés financières du club, le dirigeant phocéen devra réaliser quelques ventes intéressantes avant d'attirer de nouvelles recrues afin d’étoffer l’effectif marseillais. Plusieurs secteurs de jeu sont déjà ciblés dans ce sens.

L'Olympique de Marseille devra étoffer son milieu de terrain

En effet, le besoin de l’ OM se trouve surtout dans l’entrejeu. Le club phocéen devra attirer un nouveau milieu de terrain le plus rapidement possible dans le but de succéder à Boubacar Kamara, parti à Aston Villa. Pablo Longoria et ses équipes étudient aussi en interne plusieurs pistes offensives afin d’anticiper un éventuel départ d’Arkadiusz Milik, dont l’avenir est toujours incertain.

L’ OM compte aussi renforcer sa charnière défensive, puisque Duje Caleta-Car et William Saliba ne sont pas certains de rester. Les prochaines semaines s’annoncent donc très mouvementées à Marseille, même si le club phocéen devra attendre son passage devant la DNCG, fin juin, afin d’être fixé sur son recrutement.